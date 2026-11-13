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Retards a la línia R4 de Rodalies per dues incidències

Sabadell

El robatori d'un cable i la manca de maquinistes han generat demores superiors als 60 minuts

  • Un tren sortint de l’estació de Montcada Bifurcació
Publicat el 13 de novembre de 2026 a les 09:15
Actualitzat el 13 de novembre de 2026 a les 09:18

Els trens de l’R4 de Rodalies circulen aquest divendres al matí amb retards de mitja hora de mitjana arran d’un robatori de cable. L'incident ha afectat la senyalització ferroviària al tram comprès entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació i té conseqüències en la circulació dels trens de l’R4 que passen per la ciutat. L’R7 també es veu afectada pel mateix robatori. Renfe ha establert un servei de reforç per carretera entre Manresa i Terrassa Estació del Nord, al tram nord de l’R4. L’operadora també ha posat en marxa un altre reforç per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú, amb parades intermèdies.

A banda del robatori de cable, la xarxa de Rodalies torna a registrar retards generalitzats aquest divendres al matí per una "incidència operativa". Segons fonts de Renfe, aquesta segona incidència està relacionada amb la disponibilitat de maquinistes i trens, que és insuficient. Així, els dos incidents han provocat que, al voltant de les 9 h, nou dels 14 trens en marxa a la línia R4 vagin amb un retard superior als 20 minuts. El cas més greu supera l'hora de retard. 

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