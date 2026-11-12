Junts dona el tret de sortida a la campanya a la plaça del Mercat: "Som el centre, els extrems massa allunyats trenquen el país"

Junts ha donat el tret de sortida a la campanya electoral a Sabadell amb la tradicional enganxada de cartells, que ha tingut lloc aquest vespre a la plaça del Mercat. La formació afronta la cita electoral amb la voluntat de mantenir la seva línia de defensa dels interessos de Catalunya al Congrés dels Diputats.
Francesc Baró (Junts per Sabadell) ha expressat la confiança de la candidatura a fer "un molt bon paper" en aquestes eleccions, seguint la feina que, segons ha destacat, Junts ha dut a terme durant els darrers anys a Madrid. Baró ha reivindicat el paper del partit en la defensa de Catalunya i dels catalans, així com la fermesa de les seves posicions. En aquest sentit, ha demanat la confiança de la ciutadania en la candidatura encapçalada per Míriam Nogueras.
Per la seva banda, Miquel Aguilar, suplent a les llistes, ha posat l'accent en el posicionament de Junts com una formació de centre, allunyada de la política de blocs. "Els extrems massa allunyats trenquen el país", ha afirmat, tot defensant la necessitat d'un "país unit i amb capacitat de recuperar el pes de les seves institucions". Aguilar ha insistit que el partit vol situar la defensa de Catalunya i dels catalans per davant de les dinàmiques entre dreta i esquerra.
El candidat també ha volgut destacar algunes de les prioritats socials de la formació, especialment l'atenció a la "gent gran i a les persones amb discapacitat", dos àmbits pels quals ha expressat un interès especial. En aquest sentit, ha recordat que Junts disposa d'una sectorial específica dedicada a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat.