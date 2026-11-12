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Per què encara et pot tocar ser membre d'una mesa electoral a Sabadell pel 29N?

Sabadell

El dilluns 2 de novembre es va dur a terme el sorteig general, però diverses persones han presentat excuses que han estat acceptades

  • Eleccions a Sabadell, en una imatge de recurs -
Publicat el 12 de novembre de 2026 a les 10:55
Actualitzat el 12 de novembre de 2026 a les 10:56

Sabadell continua preparant el dispositiu electoral per a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. Aquest divendres, la Junta de Govern Local celebrarà una sessió extraordinària, a les 9:15 h, per designar nous membres de les meses electorals, que substituiran les persones seleccionades inicialment que han presentat excuses per no poder exercir aquesta responsabilitat. La designació arriba després del sorteig celebrat dilluns 2 de novembre al migdia en un ple extraordinari de l'Ajuntament, en què es van escollir les 2.223 persones que han de formar part de les meses electorals de la ciutat. La nova designació coincideix amb el primer dia de campanya electoral de les eleccions generals. 

Per a cadascuna de les meses es designen nou persones: un president o presidenta titular i dos suplents, un primer vocal titular i dos suplents, i un segon vocal titular i dos suplents. Els resultats del sorteig es poden consultar a través del web municipal. Les persones seleccionades van disposar de set dies des de la recepció de la notificació per presentar al·legacions si tenien alguna causa justificada que els impedís formar part d'una mesa. Aquestes excuses les van haver de presentar davant la Junta Electoral de Zona i, després de valorar-les totes, algunes han estat acceptades i hi ha persones que han quedat exemptes. Des de l'Ajuntament de Sabadell no han pogut confirmar el nombre de persones afectades. Des d'aquest divendres a mig matí es podrà revisar la constitució dels nous membres de les meses. 

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