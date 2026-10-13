Consulta a quina mesa electoral has de votar el pròxim 29 de novembre a Sabadell

La maquinària electoral per a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre ja està en marxa. Des d’aquest dilluns, 12 d’octubre, els electors poden consultar les dades del cens electoral i saber quin col·legi i mesa els corresponen per exercir el seu dret a vot. Una de les vies per comprovar aquesta informació és la targeta censal que l’Oficina del Cens Electoral envia als ciutadans amb dret a vot. Aquest document recull les dades actualitzades de cada elector i indica la secció, la mesa i el local electoral on ha de votar.
Qui no vulgui esperar a rebre la targeta a casa, però, pot consultar aquesta informació a través de la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Per accedir-hi, cal identificar-se amb el sistema Cl@ve, que permet comprovar les dades electorals de manera telemàtica, i inclou les inscripcions comunicades pels ajuntaments, consolats i registres civils d'abans de l'1 de setembre d'enguany. D'altra banda, l'Ajuntament de Sabadell assenyala que es pot fer consulta presencial al Despatx Lluch, com també a les oficines del Nord, Sud, Est i Oest. Els horaris de cadascuna de les oficines es poden consultar mitjançant aquest enllaç. També està disponible l'opció de consulta telemàtica i consulta telefònica, al 010 o al 93 745 31 10.
En cas que hi hagi algun error censal –dades incorrectes, no apareix algú que hauria d'aparèixer...– es pot presentar una reclamació fins dilluns vinent, 19 d'octubre. La gestió es pot fer a través de la seu electrònica del mateix INE –a través d'aquest enllaç– o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del carrer de la Indústria. Per fer-ho, cal presentar-se personalment i acreditar el document d'identitat.