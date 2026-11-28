Amb l'arribada del Black Friday, el calendari comercial de final d'any torna a accelerar-se. Molts sabadellencs aprofiten aquests dies de descomptes per avançar les compres de Nadal i esquivar l'encariment habitual del mes de desembre. Tot i que els regals continuen tenint un pes important, la tendència actual mostra un comprador més pràctic i planificador.
Planificació i productes de primera necessitat
Lluny de les compres compulsives, bona part dels consumidors opta per fer llista i prioritzar articles d'ús quotidià o roba. És el cas de la Laura Soler, que aprofita la campanya per cobrir les necessitats de la seva família amb antelació: "Compro coses necessàries bàsicament: sabates, jerseis, roba pels meus fills, menjar i algun capritx, però ja em faig una llista abans i després aprofto". Per a ella, aquest període de descomptes és un alleujament econòmic evident, ja que "quan s'acosten festes i amb totes les despeses que venen amb els nens, tot es complica; ajuda moltíssim tenir aquest tipus de descomptes a les portes de Nadal", explica.
En la mateixa línia s'expressa la Carmen Santos, que destaca que, malgrat que no tots els articles es poden adquirir amb tanta antelació, la gent treu partit de les ofertes. En el seu cas, el cistell es decanta per productes útils: "Com que a la família només hi ha un nadó petit, tiro més cap a regalar roba, a més a més, de aprofitar per comprar coses que necessiti a casa", assenyala.
Regals per emportar-se de viatge
Per a altres compradors, el Black Friday coincideix amb compromisos personals que fan encara més oportunes les rebaixes. La Fabiana Romero explica que enguany aprofita els preus rebaixats per preparar l'equipatge abans de marxar fora: "Me'n vaig de viatge a l'Argentina avui i aprofito per portar regals a la meva família, així que em va de meravella", emfatitza. Tot i que reconeix haver comprat alguna joguina de construcció aprofitant una oferta puntual, el gruix de la seva despesa també es concentra en el sector tèxtil: "No tinc nens, així que sobretot compro roba", explica.
Així doncs, els testimonis recullen un consens clar: les rebaixes de novembre i principi de desembre, s'han convertit en una eina clau per repartir la despesa de final d'any i encarar la recta final cap a les festes de Nadal amb una mica més de marge econòmic.