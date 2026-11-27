El pessebre gegant 360º de la plaça de Sant Roc ja està obert i forma part de l'epicentre del Nadal a la ciutat, a tocar de la fira de Santa Llúcia, que també ha obert les seves portes aquest 27 de novembre, i el calendari d'advent –a partir de l'1 de desembre–. Aquest gran pessebre torna a ser obra de l'Agrupació de Pessebristes de Sabadell, que s'encarrega d'aquesta peça de grans dimensions, del pessebre de la fira de Santa Llúcia i de l'exposició de diorames a L'Acadèmia del carrer de Sant Joan. La inauguració del pessebre i la fira han estat els primers actes oficials del Nadal sabadellenc, una hora abans de l'encesa de llums del Passeig a les 18 h.
Els visitants podran gaudir del pessebre fins al 6 de gener. La fira de Santa Llúcia estarà oberta, a la plaça del Doctor Robert, fins al 22 de desembre de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Caps de setmana i festius, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.
Aquest any s'han renovat algunes figures del pessebre gegant i també ha incorporat un pou d'aigua. El president de l'Agrupació, Francesc Bartolomé, ha destacat la feina voluntària dels membres de l'entitat que fan possible tant aquesta creació com els diorames de L'Acadèmia. "Avui gairebé tot es pot comprar o contractar, però el compromís, la il·lusió i l'estima per la ciutat, no", ha destacat.
Des del Govern, l'alcaldessa, Marta Farrés, també ha aplaudit la feina de l'Agrupació de Pessebristes i els ha traslladat "l'agraïment en nom de tota la ciutat" per contribuir a la celebració del Nadal. Farrés ha subratllat que "tenim entitats i artistes extraordinaris" que permeten tenir activitats com aquesta o la resta d'esdeveniments que es duen a terme durant el període nadalenc amb un segell local perquè "tot el que veureu és 100% sabadellenc". A la inauguració del pessebre també hi han assistit altres regidors del Govern i de l'oposició. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha destacat que el pessebre gegant "serà una de les activitats més visitades" en el mes i una setmana que durarà el Nadal a Sabadell, amb la previsió que el vegin entre 40.000 i 50.000 persones.