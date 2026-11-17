Sabadell donarà el tret de sortida a les festes el 27 de novembre, amb les primeres enceses de llums, i s'allargarà fins al 6 de gener amb una programació que combinarà espectacles, activitats familiars i propostes als barris. Enguany, l'ambient nadalenc arribarà encara a més punts de la ciutat, amb més de 700 elements d'enllumenat i decoració, una vintena d'arbres ornamentats i nous elements al passeig de la Plaça Major.
Les enceses de llums es repartiran en quatre punts de Sabadell i tornaran a comptar amb la participació del Llaminer. El divendres 27 de novembre, la il·luminació s'encendrà al passeig de la Plaça Major (18 h), a l'avinguda de Matadepera, a l'altura de la plaça del Pi (19 h), i a la plaça de la Creu de Barberà (20 h). L'endemà, dissabte 28, serà el torn de l'Eix Macià (18 h). Els espectacles estrenaran un nou format que combinarà música i llum, amb el DJ Surda i el presentador Daviditsme al capdavant d'una història participativa.
La ciutat desplegarà una programació nadalenca que arribarà a 17 barris, amb la presència del Llaminer a cadascun. L'objectiu és estendre l'ambient de les festes arreu de la ciutat i apropar les activitats als veïns. La principal novetat d'enguany és la incorporació de dos nous punts al mapa nadalenc: la Roureda i Sant Oleguer-Nostra Llar. Les celebracions començaran el 30 de novembre a Covadonga, a la plaça de la Sardana, amb l'Arbre de les Capacitats, i es tancaran el 20 de desembre al passeig de Sant Oleguer.
Més enllà de les festes als barris, la programació nadalenca inclourà els Pastorets de la Joventut de la Faràndula i del Teatre Sant Vicenç, el Festival de Valsos i Danses i propostes esportives, culturals i familiars a les biblioteques, els museus i els mercats municipals, entre moltes altres activitats.
Calendari de les visites del Llaminer als barris:
30 de novembre, a les 16.45 h: Covadonga. Plaça de la Sardana (Arbre de les Capacitats).
1 de desembre, a les 16.30 h: Can Puiggener. Plaça del Primer de Maig.
2 de desembre, a les 16 h: el Poblenou. Avinguda de Polinyà amb carrer del Claustre.
3 de desembre, a les 16.45 h: Can Deu. Carrer del Portal de la Floresta.
4 de desembre, a les 17 h: els Merinals. Plaça del Pla de l'Amor.
9 de desembre, a les 16.30 h: Espronceda-Campoamor. Plaça de Picasso.
10 de desembre, a les 17 h: Can Rull. Al costat del centre cívic.
11 de desembre, a les 16.30 h: Gràcia. Plaça del Treball.
12 de desembre, a les 17 h: l'Eixample. Plaça de la Infància.
13 de desembre, a les 17 h: la Concòrdia. Plaça de Sant Agustí.
14 de desembre, a les 16.45 h: Parc del Nord. Davant de l'estació dels FGC.
15 de desembre, a les 17 h: Torre-romeu. Plaça de Cristóbal Ramos.
16 de desembre, a les 17 h: la Creu Alta. Plaça de la Creu Alta.
17 de desembre, a les 16 h: les Termes. Plaça de les Termes.
18 de desembre, a les 16.45 h: Can Llong. Parc d'Odessa (pista poliesportiva).
19 de desembre, a les 17 h: la Roureda. Plaça de Montellà.
20 de desembre, a les 16.30 h: Sant Oleguer-Nostra Llar. Passeig de Sant Oleguer (davant de l'església).