La Fira Artesana de Nadal de Sabadell (FANSA) tornarà a instal·lar-se a la plaça Imperial aquest Nadal, per segon any consecutiu, amb més artesans i noves propostes per dinamitzar l’espai. L’entitat afronta la campanya amb optimisme, però sense amagar una certa sensació agredolça: després de recuperar la fira l’any passat, els artesans continuen trobant a faltar la centralitat que tenien quan s’ubicaven al passeig de la plaça Major. "Estem il·lusionats, però ens sentim desplaçats, fora del mapa del Nadal", resumeix Mercè Vega, presidenta de FANSA. La representant dels artesans reconeix que l’emplaçament actual els situa en una zona de pas més concorreguda que la plaça del Gas, on van estar instal·lats durant dos Nadals, però considera que la fira hauria de tenir més protagonisme dins el calendari d’activitats nadalenques de la ciutat. "Nosaltres també hauríem de ser al nucli del Nadal, no som al rovell de l’ou", reivindica.
Enguany, la fira reunirà 16 artesans, dos més que l’edició anterior, distribuïts en quatre carpes amb quatre parades cadascuna. Hi haurà productes de diferents disciplines i oficis, des de la ceràmica fins al tèxtil, la il·lustració, la bijuteria o l’enquadernació. Per animar les visites, l'organització ha preparat diverses iniciatives: cada client rebrà una targeta per participar en el sorteig d'un lot de 16 productes, un de cada artesà, que es farà el 5 de gener. També s'amagarà un caganer que els visitants hauran de trobar, i es plantejaran altres reptes i tallers.
Una de les principals preocupacions de l'entitat és aconseguir que el públic del centre s'acosti fins a la plaça Imperial. Vega explica que alguns clients, especialment persones grans, tenen dificultats per arribar-hi i sovint giren cua quan arriben al Casal Pere Quart. Per això, fa una crida als sabadellencs perquè baixin fins a la fira i coneguin de prop les propostes dels artesans. "El que fem és artesania, és cultura i és exclusiu. No ho fa ningú altre: hi ha un ofici al darrere", defensa.
Tres dècades buscant el seu espai
La reivindicació de FANSA ve de lluny. Els orígens de la fira es remunten al 1995, quan diversos comerciants de la ronda de Zamenhof van impulsar la iniciativa amb la participació d'un primer grup d'artesans. Un any després, el projecte va créixer i es va traslladar a la plaça de Sant Roc, amb una vintena de professionals que oferien productes elaborats artesanalment. Després d'anys vinculada al centre de la ciutat, la fira va canviar d'emplaçament el 2022 i es va traslladar a la plaça del Gas: a causa de les fonts instal·lades a terra, no era possible instal·lar-hi la fira, al·legaven fonts municipals. El canvi va tenir un impacte important en les vendes, que ja van caure fins a un 30% el primer Nadal i van empitjorar encara més l'any següent. Segons les dades de l'entitat, la davallada mitjana va arribar a situar-se al voltant del 65% respecte a les edicions anteriors. "Hi havia dies que no hi passava ningú. Era ben trist", recorda Vega. La manca d'acord amb l'Ajuntament sobre una nova ubicació va acabar provocant que la fira no se celebrés el 2024, per primera vegada en gairebé tres dècades. El retorn del 2025 a la plaça Imperial va permetre recuperar la cita, tot i que els artesans encara consideren que no han recuperat la visibilitat que tenien al passeig de la plaça Major.
Vega assumeix que les vendes difícilment tornaran a ser les mateixes que quan ocupaven aquell espai, però confia que la ubicació actual els permeti millorar els resultats dels anys a la plaça del Gas. "Aquí, com a mínim, estem en una zona de pas i més concorreguda", apunta. L'objectiu és consolidar la fira, atraure nous visitants i mantenir una clientela fidel. Amb il·lusió per la nova campanya, però amb la reivindicació encara pendent, els artesans esperen que aquest Nadal la plaça Imperial sigui també una parada habitual per als qui recorren la ciutat.
La fira, formada per setze parades d’oficis diversos —tèxtil, il·lustració, bijuteria, cuir, complements, enquadernació o ceràmica— funcionarà del 16 de desembre al 5 de gener, cada dia de 10 a 14 h i de 16.30 a 21 h, amb tancament a les 20 h els dies 24 i 31, i descans els dies 25, 26 i 1 de gener.