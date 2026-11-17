Rodalies ha acusat aquest dimarts als maquinistes d'incomplir els serveis mínims programats en la jornada de vaga. Aquest matí, s'han hagut de suprimir un 56% dels serveis programats i, per tant, circulen menys de la meitat dels trens programats en serveis mínims, que eren del 66% en hora punta. Com a resultat, a primera hora només s'ha pogut oferir l'equivalent al servei programat en hores vall, al voltant del 30%, ha dit la consellera. La línia més afectada és l'R4 i Rodalies recomana utilitzar transports alternatius i planificar amb temps els desplaçaments davant de les nombroses cancel·lacions.
En una carta, el director de Rodalies, Òscar Playà, va recordar dilluns als maquinistes l'obligació de complir els serveis mínims per "garantir el dret a la mobilitat". L'avís, però, no ha servit per aconseguir que el servei d'aquesta nova jornada de vaga funcionés d'acord amb els serveis mínims decretats. Els sindicats ferroviaris fan una jornada de vaga unitària per reclamar més garanties de seguretat al conjunt del sistema, vint dies després de l'accident d'Urda. L'aturada afecta els treballadors d'Adif, Renfe, les operadores privades i de mercaderies, i arriba després d'una nova setmana marcada pels retards generalitzats a Rodalies i enmig de les negociacions amb el govern espanyol per introduir millores en la prevenció i els protocols.
Els comitès d’Adif i Renfe van anunciar una aturada conjunta una setmana després de l’accident d’Urda, un cop les comissions de conflictes laborals van acabar sense acord. Per al dilluns 23 de novembre, a part, hi ha convocada una nova aturada. Els comitès van denunciar la manca de respostes i van exigir mesures concretes per recuperar la confiança i fer de la seguretat ferroviària una prioritat permanent. Els sindicats reclamen revisar els protocols de seguretat, millorar la coordinació entre els actors ferroviaris, garantir plantilles suficients i ben formades i reforçar la prevenció de riscos laborals i els plans d’emergència. Finalment, també demanen investigar la filtració de les gravacions en què se sent un responsable de circulació autoritzar l’AVE a reprendre la marxa a velocitat "normal".
Incompliment dels serveis mínims
El Departament d'Empresa i Treball ha fixat uns serveis mínims del 66% a Rodalies en hora punta i del 33% la resta de la jornada. Els trens d’alta velocitat han de prestar el 72% del servei habitual, els de mitjana distància d’un 65% i els de mercaderies d’un 26%. En les darreres jornades de vaga, no s’han complert els serveis mínims a Rodalies, ni en la vaga general de l’11-N ni en l’última convocada per Semaf, del 10 de novembre. Arran d’aquests incompliments, el Govern va demanar a Renfe que obrís diligències i expedients i va preveure activar més autobusos per garantir la mobilitat.