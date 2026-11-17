A gairebé deu dies de complir-se un any de les restriccions per la pesta porcina africana (PPA), tant des de l’Ajuntament de Sabadell com entitats vinculades al rodal reclamen a la Generalitat de Catalunya revisar les mesures decretades per reduir-les o eliminar-les. Des del 28 de novembre de l’any passat, a Sabadell i els altres municipis a un radi de 6 km de Cerdanyola està prohibit accedir al medi natural amb poques excepcions. No es pot anar al riu Ripoll a caminar, córrer o fer una sortida amb bici. Tampoc a fer un pícnic o una barbacoa –estan tancades– ni es pot accedir al torrent de Colobrers, al bosc de Can Deu o al Parc Agrari a títol individual sense saltar-se les restriccions (tot i que és un secret a veus que no tothom les respecta tal com ha explicat el Diari en diverses ocasions). La prohibició no afecta l’accés als habitatges, les activitats econòmiques en espais tancats i la restauració i instal·lacions esportives.
Fins al 12 de novembre, segons la darrera actualització de dades de la Generalitat, de 15.484 senglars analitzats des de l’inici del brot, 429 han donat positiu per PPA (2,77%) i 15.055 negatiu.
La Unió Excursionista de Sabadell (UES) i l’Adenc són dues de les entitats locals que basen bona part de la seva activitat en el rodal, per la qual cosa, a punt de completar-se un any de restriccions, també comparteixen la necessitat d’obrir una nova etapa. “Som conscients de perquè es van aplicar les restriccions, però no ens agrada que això quedi aquí i que s’hagi d’allargar tant sense una resposta gaire clara o concreta de quan s’acabarà”, exposa el president de la UES, Xavier Oller, partidari d’aixecar les mesures. El sabadellenc reclama al govern català “una previsió realista” per poder planificar les activitats de l’any que ve, tenint en compte que, com a mínim el gener, ja està condicionat.
El mateix li passa a l’Adenc, l’entitat ecologista de Sabadell que té dos eixos principals d’actuació: l’educació i l’acció ambiental. “Ja toca eliminar les restriccions. Més que res perquè mirant-ho en perspectiva s’han pogut analitzar uns 15.000 porcs senglars i menys de 500 han sigut positius”, apunta el tècnic de medi ambient i educació ambiental Àlex Cubell. L’aposta passa per “desescalar començant pel rodal dels municipis i anar cap al focus”.
Per part de l’Ajuntament de Sabadell, la Junta de Portaveus va aprovar el 23 d’octubre passat una moció d’ERC per unanimitat a través de la qual el consistori reclama a la Generalitat que s’estableixin “corredors i itineraris segurs” que permetin rebaixar les restriccions i que la ciutadania pugui començar a tornar als espais naturals restringits. El document aprovat recorda que els espais naturals esmentats anteriorment “formen part de la vida quotidiana dels sabadellencs”.
La pesta porcina altera la rutina dels usuaris
Les restriccions d’accés als espais naturals per contenir la pesta porcina africana han canviat els hàbits de molts dels seus usuaris habituals. Per conèixer de primera mà com els ha afectat la situació, hem sortit al carrer a preguntar a ciclistes, excursionistes i veïns quina valoració fan de les mesures, com han modificat les seves rutines i si consideren que la informació facilitada ha estat suficient.
Un dels més afectats és Gerard Zorita, veí de La Floresta (Sant Cugat del Vallès), una de les zones on les restriccions han tingut més incidència. Explica que la situació ha condicionat notablement el seu dia a dia. “M’ha afectat molt. Ara no puc sortir a passejar o anar en bici pels camins i boscos com feia abans”, lamenta. Per adaptar-se a les limitacions, ha hagut de modificar els seus recorreguts. Tot i això, considera que ha faltat informació sobre l’abast de la malaltia i les conseqüències que pot tenir. “Al principi et diuen que no pots anar a determinats llocs, però no acabes d’entendre fins a quin punt és important ni què pot passar”, apunta.
En una situació similar es troba José Martínez, que també ha hagut de canviar els seus hàbits esportius. Acostumava a fer les seves rutes amb bicicleta per Collserola, però ara s’ha vist obligat a desplaçar-se cap al prelitoral i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. “Abans anava habitualment cap a Collserola i ara he hagut de buscar alternatives per altres zones”, explica.
Per la seva banda, Núria Berenguer fa una valoració positiva de la informació que s’ha transmès a través dels mitjans i considera que, en termes generals, la gestió comunicativa ha estat adequada. Tanmateix, apunta que el principal problema ha estat la manca de responsabilitat d’una part de la ciutadania a l’hora de respectar les restriccions. “Crec que som una societat bastant egoista en aquest sentit i que ens costa fer aquest esforç col·lectiu”, afirma. Berenguer defensa que cal seguir les indicacions dels experts, especialment quan es tracta d’una situació que pot allargar-se en el temps. “Ja s’havia avisat que no seria una cosa de quatre dies i que caldria tenir paciència. Hauríem de respectar el que ens diuen els especialistes”, conclou.