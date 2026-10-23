Sabadell demana aixecar les restriccions per la pesta porcina

L'Ajuntament de Sabadell demana al Govern de la Generalitat que revisi les restriccions sobre la pesta porcina africana (PPA), que restringeixen l'accés als espais naturals de la ciutat. Des de fa pràcticament un any no es pot accedir a l'entorn del Ripoll, de la Salut i el torrent de Colobrers, entre altres, tot i que molts veïns se salten el veto.
La moció, presentada per ERC, ha rebut el suport unànime de la Junta de Portaveus. Tots els partits de Sabadell -fins i tot el PSC que governa també a la Generalitat- reclamen que s'estableixin "corredors i itineraris segurs" que permetin recuperar l'ús dels espais naturals, després que hagi millorat la situació epidemiològica. Consideren que són "essencials" a la salut, el lleure, l'esport i la cohesió: "El Rodal, el Parc Agrari, el bosc de Can Deu o el Parc Fluvial formen part de la vida quotidiana dels sabadellencs", exposa el text.
La líder republicana, Sílvia Renom, defensa una actuació "amb criteris científics, proporcionalitat i sentit comú". Creu que evitar l'expansió de la PPA és compatible amb l'accés als espais naturals. "Sempre hem defensat que la seguretat sanitària ha de ser la prioritat, però això no vol dir mantenir restriccions de manera indefinida".
Així mateix, els grups municipals demanen millorar la coordinació entre la Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell perquè s'informi del nombre de casos i s'aportin els recursos necessaris per poder aplicar les mesures en tot moment. Aquesta última setmana no hi ha hagut nous casos confirmats, segons apunten fonts del departament d'Agricultura.
En clau comarcal, l'Ajuntament es mostra favorable a la reobertura progressiva de Collserola i demanen el mateix criteri per als municipis afectats de la regió metropolitana de Barcelona. Amb tot, Renom celebra "l'ampli consens" la Junta de Portaveus sobre la necessitat d'adaptar les mesures a la nova realitat de Sabadell i del conjunt del país.