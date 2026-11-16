La febre de la Loteria de Nadal es nodreix de la sort recent a Sabadell

S’apropa Nadal i, amb ell una de les tradicions més arrelades: la recerca del número de la sort. Però enguany, a Sabadell, la campanya prèvia arriba amb un al·licient especial. Fa dues setmanes, el 31 d’octubre, la sort va visitar per partida doble la ciutat amb el primer i el segon premi de la Loteria Nacional venuts en part, respectivament, a l’administració número 8, situada al passeig d’Espronceda, 36; i a l’administració número 4, ubicada al carrer de les Tres Creus, 146. Un record que alguns tenen present i s’ha convertit en un argument més de vendes per al comerç local.
El passeig d'Espronceda nota l'impacte de la sort
A l’administració del passeig d’Espronceda, on es va repartir part d’aquell reconegut premi, l’ambient d’aquesta època de l’any és d’allò més habitual pel que fa a volum de feina. “Aquestes setmanes sempre tenim molta feina, ja que s’apropa Nadal”, admeten des de l’establiment, tot assenyalant que la campanya de Nadal és històricament el període daurat del sector. Tanmateix, reconeixen que enguany s’ha notat un increment addicional de vendes gràcies a l’eufòria recent: “Ha augmentat una mica perquè la gent en parla, i tot això beneficia”, assenyalen. El “boca-orella” ha actuat com a imant, animant tant veïns de tota la vida com clients d’altres barris a apropar-se a provar fortuna per al sorteig extraordinari de Nadal.
El passeig de la Plaça Major i l'ambient nadalenc
Al centre de la ciutat, la dinàmica és a un altre ritme però amb la mateixa intensitat de fons. L’Albert Devesa, responsable de l’administració de loteria del passeig de la Plaça Major l’Arlequinada, explica que, “tot i que aquesta és l’època de l’any més forta per al negoci, la tendència dels clients sol ser la d’esperar a l’últim mes per fer les compres definitives”. Tot i això, Devesa assenyala que l’arribada d’elements clau de la campanya de Nadal al centre de Sabadell actua com a revulsiu comercial: “Molts veïns aprofiten l’atractiu de l’encesa de llums i la presència del Llaminer aquí al passeig per combinar el moment amb família amb la compra dels dècims”.
Una tendència a l'alça a tota la ciutat
El fenomen no es limita a un únic punt. Amb la caiguda d'aquells dècims premiats a la ciutat (amb milers d'euros per sèrie repartits també des del carrer de les Tres Creus), la ciutadania s'ha llançat abans de temps a comprar participacions i dècims per assegurar-se un pessic de la Grossa o de la Loteria de Nadal. Mentre les cues davant dels taulells guanyen protagonisme a mesura que s'acosten les festes, els responsables de les administracions confien que aquesta inèrcia positiva es mantingui fermament fins al desembre, consolidant Sabadell no només com a ciutat de tradició nadalenca, sinó també com un territori on la sort treu el cap ben aviat.