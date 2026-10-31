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La Loteria Nacional reparteix dos dels seus grans premis a Sabadell

Sabadell

Dues administracions de la ciutat han venut números agraciats amb el primer i el segon premi del sorteig d’aquest dissabte, amb imports de fins a 60.000 euros per dècim

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Publicat el 31 d’octubre de 2026 a les 19:53

Sabadell ha estat una de les protagonistes del sorteig de la Loteria Nacional d’aquest dissabte, 31 d’octubre, després que dues administracions de la ciutat hagin repartit part dels dos premis més importants.

El primer premi ha correspost al número 32586, dotat amb 600.000 euros per sèrie, equivalents a 60.000 euros per dècim. A Sabadell, s’ha venut a l’administració número 8, situada al passeig d’Espronceda, 36.

La ciutat també ha rebut una part del segon premi, que correspon al número 91313. En aquest cas, el bitllet s’ha distribuït des de l’administració número 4, ubicada al carrer de les Tres Creus, 146. El premi està valorat en 120.000 euros per sèrie, és a dir, 12.000 euros per dècim.

La quantitat total de diners repartits a la ciutat encara no s'ha concretat i dependrà del nombre de dècims venuts de cadascun dels números guanyadors.

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