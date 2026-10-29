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La Botiga del Llaminer denuncia pintades a l’aparador mentre prepara la reobertura

Sabadell

Les pintades, que contenen el missatge "El Llaminer també fa vaga general", arriben mentre el comerç prepara la reobertura de cara al Nadal

  • Pintades a l'aparador de La Botiga del Llaminer -
Publicat el 29 d’octubre de 2026 a les 19:43

La Botiga del Llaminer s’ha trobat l’aparador del seu establiment amb pintades, segons ha denunciat el mateix comerç a través d’una publicació a Instagram. Els fets arriben mentre el negoci prepara la seva reobertura, un moment que afrontava, assegura, amb "tanta il·lusió".

Les pintades contenen el missatge "El Llaminer també fa vaga general 11 N", en referència a la vaga general convocada per a l’11 de novembre, i inclouen la signatura d’Arran.

En el missatge, els responsables de la botiga expressen el seu malestar per la situació i aprofiten per aclarir la naturalesa de l’establiment. "Volem aclarir que som un comerç privat no una botiga de l’Ajuntament", remarquen a la publicació.

El negoci també reivindica la feina que hi ha al darrere del projecte i recorda que, més enllà de l’establiment, hi ha persones que hi dediquen temps i esforços. "Darrere d’aquest projecte hi ha persones, moltes hores de feina, esforç i il·lusió", assenyalen.

Davant dels fets, la Botiga del Llaminer defensa que les discrepàncies s’han de poder expressar per vies que no perjudiquin el comerç. "Les discrepàncies es poden expressar i parlar. Fer malbé un petit comerç no és la manera", afirmen.

Finalment, els responsables agraeixen el suport rebut per part de les persones que els han fet costat i tanquen amb el següent missatge: "El respecte també forma part de la lluita".

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