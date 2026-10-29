Els veïns del bloc on va caure un sostre a Sabadell no podran tornar a casa "fins d'aquí a molts mesos"

“No vull que em regalin res. Vull que em diguin què he de fer ara que ho tinc tot a casa i no hi puc entrar”, explica, desesperada, Ana María Doval, propietària del domicili on va caure el sostre del primer pis la setmana passada. La veïna del passatge de Foix, 24, denuncia que se senten “desprotegits” perquè no saben quins passos han de seguir ara que s’han quedat temporalment sense casa: “No estàs preparat perquè et passi una cosa així i et sents molt abandonat”, assenyala. Ara, la família –l’Ana María; el Juan José, el seu marit, i la mare de l’Ana María–, única propietària del bloc afectat, viu a casa de la seva filla mentre esperen que se solucioni el problema. David Uró, però, arquitecte de la propietat contractat pels afectats, assegura que “va per llarg”.
Després de l’incident, els Bombers de la Generalitat van evacuar el pis afectat i van activar l’arquitecte municipal perquè revisés l’edifici. El tècnic del consistori, en considerar que no hi havia cap actuació urgent a fer, va derivar la responsabilitat a l’arquitecte privat, que ha de presentar imminentment un informe a l’Ajuntament de Sabadell. “Es va procedir correctament i el desallotjament va estar ben fet”, explica. Després d’analitzar detalladament l’edifici, Uró subratlla que “el que va provocar el col·lapse va ser una biga de formigó que es va trencar” i exposa que ara recomanarà apuntalar els forjats i treure la runa de l’interior de l’edifici.
A part, serà necessari fer una revisió exhaustiva de l’estructura: “Hem detectat que la patologia que va provocar la caiguda s’ha estès per tot l’edifici. Hem trobat altres bigues deteriorades i caldrà rehabilitar-lo tot sencer”, explica Uró. Per aquest motiu, l’arquitecte subratlla que “no podran tornar a casa fins d’aquí a molts mesos”: “El procés és llarg. S’ha de trobar finançament; fer el projecte; rebre l’aprovació de l’Ajuntament i la concessió de la llicència d’obres, i, un cop estigui tot fet, executar la rehabilitació”. Ara, els veïns hauran d’escollir si volen fer front al cost de la rehabilitació, encara a determinar, o si prefereixen trobar una alternativa. “Seran molts diners i no sabem què hem de fer”, diuen. L’únic que demanen és poder entrar a buscar les seves pertinences bàsiques “amb un bomber, amb un policia o amb qui sigui”, diu Navarro; mentre Uró, per la seva banda, assegura que ho intentarà tramitar aviat.