ARA A PORTADA

Nova jornada de vaga a Rodalies aquest dijous 29 d'octubre

Sabadell

La convocatòria del SEMAF s'allargarà durant tot el dia i hi haurà establerts els serveis mínims

  • Un tren de Rodalies a l'estació de Sabadell Sud -
  • Una persona agafant una papereta de les eleccions europees. -
Publicat el 28 d’octubre de 2026 a les 09:17
Actualitzat el 28 d’octubre de 2026 a les 10:15

Nova jornada de vagues a Rodalies. Els usuaris hauran de preveure possibles afectacions en els seus desplaçaments aquest dijous, 29 d’octubre, amb motiu de la vaga de maquinistes convocada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (SEMAF). La protesta, que afectarà el personal de conducció del Grup Renfe a tot el territori estatal, es desenvoluparà tota la jornada, "entre les 00:01 i les 23:59 hores", segons apunten des de la companyia responsable. El sindicat majoritari reclama protocols per millorar la seguretat en relació amb els afers meteorològics que fa mesos que afecten les línies de Renfe. Fa unes setmanes, els serveis ja es van suspendre durant hores, però es van poder restablir després que els maquinistes donessin el vistiplau als informes de revisió dels punts afectats de la xarxa. 

A Catalunya, el servei ferroviari funcionarà d’acord amb els serveis mínims que estableixi el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. Segons la previsió comunicada per Renfe, es mantindrà el 66% del servei habitual durant les hores punta (de 6 h a 9:30 h i de 17 h a 20:30 h), mentre que durant la resta del dia la circulació es reduirà al 33%. Davant les possibles incidències, Renfe recomana als viatgers que planifiquin els desplaçaments amb temps i consultin l’estat del servei abans d’iniciar el trajecte.

La companyia adverteix que al llarg de la jornada es poden produir modificacions en les freqüències de pas dels trens. Els usuaris podran consultar els horaris i les possibles afectacions a través dels canals habituals d’informació de Rodalies de Catalunya.  Des de Renfe, a part, asseguren que la companyia treballarà per minimitzar les conseqüències de la vaga i mantenir informats els viatgers durant tota la jornada.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades