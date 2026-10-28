"Estic més tranquil·la si passo per fora": els veïns qüestionen els passos soterrats de la Gran Via

Els passos soterrats de la Gran Via de Sabadell, concebuts per facilitar la connexió entre les dues bandes de la carretera, fa temps que generen opinions contraposades entre els vianants. Mentre que alguns els continuen fent servir per creuar més de pressa la via, hi ha veïns que prefereixen evitar-los i esperar el semàfor. La brutícia, la deixadesa dels túnels, les males olors, la manca d’il·luminació i la sensació d'inseguretat són les principals queixes dels veïns, que assenyalen les condicions d’aquests espais com un dels motius que els fan escollir altres alternatives. Recentment, fins i tot, algun veí ha alertat de l'aparició d'elements cremats a l'interior dels passos soterrats, amb material calcinat i la paret visiblement afectada.
"Estan molt bruts i no els trobo gaire segurs", explica Ruth Vivas, que treballa a Sabadell i els fa servir quan li fa falta, "de nit, si cal". Assenyala que fan mala olor i que "hi falta llum", sobretot: "Hi ha gent que hi fa pipí i està tot molt fosc, de nit", denuncia. Des de l'Ajuntament de Sabadell, expliquen que hi ha prevista una millora de l'enllumenat a les voreres de tota la Gran Via "per afavorir la seguretat als entorns d'aquests espais". Lluïsa Sánchez, veïna d'un bloc de pisos a tocar de la Gran Via, diu que "no els faig servir". Exposa dos motius principals: "No els necessito gairebé mai i no em fa gens de gràcia passar-hi per la pudor i per si em passa res al túnel", diu. Explica que antigament els feia servir de tant en tant, però sempre ha preferit esperar-se al semàfor. "Estic més tranquil·la si passo per fora", resumeix Lluïsa Sánchez.
A part, totes dues subratllen la sensació de sentir-se desprotegides quan hi passen. "De vegades hi ha gent estirada allà i no saps com poden reaccionar, si et demanaran alguna cosa, si et pots trobar algú de cara...", diu Vivas. Sovint, aclareix, són persones que es refugien del fred perquè no es poden permetre un habitatge i denuncia que forma part d'un problema social molt més extens que s'hauria de solucionar. "Al carrer hi fa fred, no tenen on anar i es refugien en aquest túnel, però és una qüestió molt més àmplia i complexa que cal atacar", denuncia.
Fonts municipals asseguren que la Policia Municipal revisa diàriament els passos soterrats de la Gran Via "com a part de les tasques de vigilància habituals". Quan s’hi troben persones instal·lades, diuen, se’ls indica que no poden quedar-s'hi i se les deriva als Serveis Socials municipals. A més, afegeixen, "quan es detecta brutícia o acumulació de residus, s’avisa el servei de neteja perquè els retiri i netegi l’espai". Unes tasques que no convencen la ciutadania.
Els passos soterrats, entre la utilitat i les crítiques
Tot i les queixes, no tots els vianants tenen la mateixa percepció dels passos soterrats. Alguns en qüestionen la continuïtat, mentre que d'altres els consideren una alternativa pràctica per evitar els semàfors. Maria Teresa Sanjuan, per exemple, aposta per replantejar aquests passos soterrats: "S'haurien de canviar", diu. Sanjuan planteja elevar-los i crear unes passarel·les que passin per sobre de la Gran Via, cosa que, pel seu parer, generaria més sensació de seguretat. "O això, o eliminar-los i esperar al semàfor", assenyala. Tot i això, assegura que si els ha de fer servir perquè és l'opció més pràctica pel seu trajecte no té "cap problema a passar-hi, sigui l'hora que sigui".
En aquesta línia, Jonathan Ruiz, veí de Sabadell, apunta que "hi he passat a qualsevol hora del dia i mai m'he trobat cap problema". En el seu cas, prefereix buscar "directament les escales" abans que esperar els llargs semàfors. En alguns punts, com el més pròxim a Fira Sabadell, els semàfors poden trigar fins a dos minuts a posar-se verds per als vianants. Així, Ruiz, que també subratlla les males olors i la manca d'il·luminació "perquè hi ha gent que no els fa servir com toca", hi passa "molt tranquil". "Només ho evito quan no hi ha absolutament ningú a un radi de 300 metres", confessa.