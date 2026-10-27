El ple de Sabadell tomba la proposta de la Crida per adquirir dos blocs ocupats per la PAHC

El ple municipal de Sabadell tomba la moció presentada per la Crida per Sabadell per impulsar l'adquisició pública de dos blocs d'habitatges recuperats per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC), on viuen prop de 30 famílies en risc de desnonament. La moció reclamava que l'Ajuntament adquirís el bloc de Masachs, situat al carrer de Calderón, i el bloc Guillem Agulló, al carrer de Puig i Cadafalch, per incorporar-los al parc públic d'habitatge i "garantir una alternativa residencial estable a les famílies que hi viuen", com explicava Sandra Alcaide, regidora de la Crida. La proposta va rebre els vots en contra del PSC, PP, Vox i els regidors no adscrits Lluís Matas i Katia Botta. La Crida, ERC, Sabadell En Comú Podem i el regidor no adscrit Gabriel Fernàndez hi van votar a favor.
Què demanava la moció?
Els dos edificis, propietat de grans tenidors, havien estat buits durant anys abans de ser recuperats per la PAHC. Actualment, acullen una trentena de nuclis familiars que afronten la possibilitat de perdre casa seva, amb un dels blocs "sota l'amenaça d'un desnonament imminent". Per això, des del grup municipal reclamaven, principalment, que l'Ajuntament estudiés les vies jurídiques i econòmiques per adquirir habitatges ocupats i evitar l'expulsió de les famílies, que garantís la continuïtat residencial dels veïns dels dos blocs i que intensifiqués les negociacions amb les propietats per explorar fórmules de compra. La moció també plantejava reforçar l'atenció dels serveis municipals d'Habitatge i Acció Social a les famílies afectades, mantenir la coordinació amb la PAHC i informar el ple de les gestions efectuades i dels resultats obtinguts.
Durant el debat al ple, Alcaide va defensar la necessitat d'una intervenció municipal per fer front a aquesta situació. "Plantegem la moció com una actuació pública d'habitatge per evitar que la gent sigui expulsada dels seus barris", deia. La regidora, a part, insistia que "cal donar una resposta institucional que respongui a l'emergència residencial" i va assegurar que la formació continuarà reclamant-la al consistori. Després del rebuig de la proposta i un intent de negociació previ al ple amb el Govern municipal que no va arribar a port, la regidora va lamentar la posició del partit: "Esperàvem més del PSC", va tancar.