Tot el que has de saber sobre el sorteig de les meses electorals: condicions, com al·legar, dates...

Les eleccions generals del pròxim 29 de novembre ja han posat en marxa els preparatius per a la jornada electoral. Un dels tràmits del calendari electoral és el sorteig de les meses, que determinarà quins ciutadans hauran de participar en l'organització de les votacions des de la part del control de les urnes.
1. Quan es farà el sorteig de les meses electorals?
El sorteig públic està previst entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre. Cada ajuntament haurà de designar els presidents, els vocals i els suplents de les meses electorals. Un cop fet el sorteig, les persones seleccionades hauran de rebre la notificació oficial en un termini de tres dies. Tot i això, es contempla la possibilitat que hi pugui haver un petit retard en la comunicació, que no invalida el nomenament.
2. Qui pot ser escollit per formar part d'una mesa?
El sorteig es fa entre les persones inscrites al cens electoral que siguin menors de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el cens de Sabadell supera els 162.000 habitants, encara que cal descomptar-hi els milers de persones que no compleixen els requisits esmentats anteriorment.
Cada mesa està formada per un president i dos vocals. Per ocupar la presidència, cal tenir el títol de batxillerat, un grau superior de formació professional o una titulació acadèmica equivalent. A part, però, les persones d'entre 65 i 69 anys poden renunciar al càrrec en un termini de set dies des de la notificació.
Els suplents d’una mesa electoral també tenen l’obligació de presentar-se al col·legi electoral a les 8 del matí, una hora abans de l’obertura de les votacions. En cas que tots els membres titulars de la mesa es presentin, els suplents queden alliberats de les seves obligacions i poden marxar un cop constituïda la mesa. Si falta algun titular, però, el suplent haurà d’ocupar el seu lloc i quedar-se durant tota la jornada electoral.
3. Què passa si m'escullen i no puc anar-hi?
Formar part d'una mesa electoral és obligatori, tant per als titulars com per als suplents. No obstant això, la normativa contempla diverses circumstàncies que permeten sol·licitar una exempció. Els ciutadans seleccionats tenen set dies des de la notificació per presentar al·legacions presentant un justificant amb el motiu i aportar la documentació corresponent. A partir d'aquí, la Junta Electoral disposa de cinc dies per estudiar la petició i comunicar la decisió.
4. Quins motius permeten presentar al·legacions?
Entre les circumstàncies que poden justificar no formar part d'una mesa electoral hi ha:
- Tenir entre 65 i 69 anys.
- Tenir una discapacitat reconeguda legalment.
- Estar de baixa o tenir reconeguda una incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
- Estar embarassada de més de sis mesos o gaudir del permís de maternitat.
- Haver format part d'una mesa electoral almenys tres vegades durant els darrers deu anys.
- Tenir una malaltia o lesió que impedeixi desenvolupar la tasca.
- Tenir programada una intervenció quirúrgica o proves mèdiques rellevants.
- Haver canviat la residència habitual a una altra comunitat autònoma.
Algunes d'aquestes circumstàncies permeten quedar exempt directament, mentre que d'altres requereixen una valoració individual de la Junta Electoral.
5. Altres motius d'exempció
La normativa també preveu situacions relacionades amb la conciliació familiar i les responsabilitats professionals. Entre els motius que es poden al·legar hi ha tenir un fill menor de 14 anys quan es pugui acreditar que l'altre progenitor no se'n pot ocupar durant la jornada electoral –en cas de ser monoparental–, o haver d'assistir a un esdeveniment familiar inajornable, com un casament.
En l'àmbit laboral, també poden quedar exempts determinats professionals que hagin de treballar durant la jornada electoral, com ara personal sanitari, bombers, membres de Protecció Civil, treballadors de l'administració electoral o responsables de mitjans de comunicació que hagin de cobrir les eleccions.
6. Què passa si no em presento a la mesa electoral?
No presentar-se el dia de les eleccions sense una causa justificada pot comportar conseqüències penals. La legislació estableix penes de presó de tres mesos a un any o multes de sis a 24 mesos per a les persones que incompleixin les seves obligacions com a membres d'una mesa electoral.
7. Com puc votar per correu?
Els ciutadans que vulguin votar per correu poden sol·licitar-ho fins al 19 de novembre, tant presencialment a les oficines de Correus com per internet, mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital. La documentació electoral s'enviarà als domicilis entre el 9 i el 22 de novembre i inclourà les paperetes, els sobres i el certificat d'inscripció al cens. Un cop rebuda, s'haurà de dipositar presencialment en una oficina de Correus com a màxim el 25 de novembre.