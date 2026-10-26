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Veïns de Can Puiggener critiquen la sorra del nou parc infantil: "Quan plou, és un fangar"

Sabadell

Les famílies denuncien que el paviment es converteix en fang quan plou i dificulta el joc dels infants i l’Ajuntament anuncia que hi afegirà més sorra i la compactarà per evitar l’acumulació d’aigua

  • El parc infantil de la plaça de Granada, al barri de Can Puiggener -
Publicat el 26 d’octubre de 2026 a les 13:33
Actualitzat el 26 d’octubre de 2026 a les 13:35

El nou parc infantil de la plaça de Granada, al barri de Can Puiggener, no convenç del tot. Tot i que els veïns aplaudeixen la instal·lació dels nous gronxadors, qüestionen el paviment de sorra que s’ha col·locat amb la reforma de l’espai. Asseguren que, quan plou, la zona queda impracticable i que el fang persisteix durant dies, fins al punt que els infants tenen dificultats per jugar-hi amb normalitat. "Pot fer un sol impressionant que, si ha plogut fa dos dies, allò és un fangar", lamenta una veïna del barri.

Les queixes arriben després de la renovació recent de l’espai, que ha comportat la substitució dels jocs infantils. "Les sabates dels infants s’enfonsen i els nens no poden jugar-hi bé. No entenem per què han posat sorra en lloc de cautxú, com hi ha en altres parcs infantils", qüestiona un altre veí de la zona i pare d'un infant. Per això, consideren que s’hauria d’haver optat per una altra mena de paviment, com el que hi ha en altres àrees de joc de la ciutat.

L’Ajuntament preveu afegir-hi més sorra

En resposta a les queixes, l’Ajuntament defensa que la intervenció a la plaça de Granada ha estat una millora integral de l’espai. A banda de renovar completament els jocs infantils, l’actuació ha incorporat més vegetació i mobiliari urbà, així com la pacificació de l’entorn de l’escola Tarlatana i la connexió amb la plaça a través del passatge de la Vinya.

Pel que fa al paviment, el consistori justifica l’elecció de la sorra perquè "és un material habitual en les àrees de joc infantil i permet esmorteir les caigudes". Tanmateix, admet que les pluges excepcionals dels darrers dies, amb una acumulació important d’aigua, poden haver-ne afectat l’estat i haver provocat la formació de bassals. Davant d’aquesta situació, el consistori anuncia que actuarà a la zona per aportar-hi més sorra i compactar-la, i d'aquesta manera poder evitar l’acumulació d’aigua i facilitar que els infants puguin tornar a utilitzar el parc amb normalitat.

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