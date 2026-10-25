ARA A PORTADA
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Esports El CE Sabadell empata davant del Tenerife en el concert de xiulet a la Nova Creu Alta Marc Segarra Rodríguez
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Sabadell La 18a Gala Solidària de Mans Unides i Càritas reuneix 450 persones i recapta uns 8.500 euros L.G.
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Sabadell Denuncien pintades ultres a diversos domicilis del centre de Sabadell amb estelades als balcons L.G.
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Cerdanyola del Vallès El tancament d'una línia a la Sínia assalta el Parlament: "És injustificat" Marc Béjar Permanyer
L'Aplec de Jonqueres celebra la seva 39a edició amb una paella popular i concursos de dibuix i ratafia
Sabadell
La festa de la Creu Alta reuneix 91 persones al dinar popular i registra una bona participació en els concursos de dibuix infantil, juvenil i adult i de ratafia, amb la valoració de tres sommeliers titulats