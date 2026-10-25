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L'Aplec de Jonqueres celebra la seva 39a edició amb una paella popular i concursos de dibuix i ratafia

Sabadell

La festa de la Creu Alta reuneix 91 persones al dinar popular i registra una bona participació en els concursos de dibuix infantil, juvenil i adult i de ratafia, amb la valoració de tres sommeliers titulats

  • La sessió de cinema de l'Aplec de Jonqueres -
  • La sessió de cinema de l'Aplec de Jonqueres -
Publicat el 25 d’octubre de 2026 a les 19:32
Actualitzat el 25 d’octubre de 2026 a les 19:33

L’Aplec de Jonqueres ha tornat a reunir el veïnat de la Creu Alta en una edició marcada per la pluja, que va obligar a modificar les dates inicialment previstes. Tot i els canvis, l’Associació Veïnal de la Creu Alta ha pogut mantenir bona part de la programació amb una proposta més reduïda.

La celebració s’ha repartit en dues jornades, amb activitats al pati nord de Cal Balsach i a la plaça de la Creu Alta. Dissabte, la programació va incloure una sessió de cinema a la fresca amb la projecció de dos curtmetratges, a més de la pel·lícula Mamma Mia!. La proposta es va completar amb un entrepà de botifarra per sis euros.

  • La sessió de cinema de l`Aplec de Jonqueres

Diumenge, el protagonisme va ser per als concursos tradicionals i la gastronomia. Tres sommeliers titulats van participar en la deliberació del concurs de ratafia, mentre que també es va celebrar l’exposició i el lliurament de premis del concurs de dibuix infantil, juvenil i adult.

Segons explica Moya, responsable de l’Aplec, "l’entrega de premis de dibuix infantil, juvenil i adult ha estat un èxit, igualment que el concurs de ratafia, amb tres sommeliers titulats".

La jornada va culminar a les 14 h amb la tradicional paella popular, que va reunir 91 persones. Moya destaca la bona acollida de la convocatòria malgrat les modificacions del programa: "La resposta veïnal ha estat molt bona; fins i tot ha vingut gent que volia comprar més tiquets. Els hem exhaurit", conclou Moya.

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