Les Termes es reivindica amb la recuperació de la Festa de la Tardor

Les Termes ha tornat a omplir els carrers d’activitat i ambient veïnal amb la Festa de la Tardor, una celebració que posa punt final a la temporada de festes majors i que ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l’Associació de Veïns de les Termes, la Comissió de Festes Populars i L’Obrera.
La presidenta de l’Associació de Veïns, Conxita Membrives, ha valorat positivament el desenvolupament de la festa i ha destacat el bon ambient que s’hi respira. "L’organització fins ara ha funcionat molt bé, molt bon ambient, molt bé tot", ha assegurat. Tot i això, ha recordat que darrere de la celebració hi ha mesos de preparació, gestions administratives, permisos municipals i coordinació amb el veïnat. Els preparatius "van començar al juny, abans de les vacances d’estiu, per poder tenir a punt un programa d’activitats per a tots els públics".
La programació combina cultura popular, música, gastronomia i propostes familiars. Entre els moments destacats hi ha la presentació del capgròs de L’Obrera, una de les novetats de la celebració, que Membrives ha definit com una sorpresa per als mateixos veïns de les Termes, ja que encara no n’havien vist el resultat. També hi tenen un paper protagonista el concurs de paelles i les havaneres, una cita tradicional que desperta una gran expectació al barri.
La recuperació de la festa té un significat especial després de dos anys sense celebració. Les entitats han sumat esforços per tirar endavant la iniciativa, malgrat no haver arribat a temps per optar a la subvenció municipal.
Més enllà del vessant festiu, Membrives ha aprofitat l’ocasió per fer una reivindicació directa a l’Ajuntament: "Les Termes estem vius, lluitem per mantenir el barri viu, existim". La presidenta considera que el barri necessita més reconeixement institucional i reclama que les seves demandes siguin escoltades. "Ens agradaria que ens escoltessin més i que ens ajudessin més a tirar el barri endavant", ha remarcat.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: