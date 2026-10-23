La Fundació Banc Sabadell aportarà cinc milions d'euros per al Centre de Cultura

El projecte per transformar la Casa Grau i l’edifici de Serveis Socials de la plaça del Gas en un nou espai cultural de Sabadell farà un pas més aquest dilluns. El ple municipal té previst donar llum verda al conveni amb la Fundació Banc Sabadell, que es compromet a aportar cinc milions d’euros per finançar les obres de rehabilitació i adequació dels dos immobles. L’acord establirà les condicions amb què es farà efectiva la contribució econòmica. Segons ha explicat el primer tinent d’alcaldessa i portaveu del govern, Eloi Cortés, el pagament es farà de manera progressiva: inicialment, es preveu una bestreta que permeti iniciar la contractació del projecte executiu i, posteriorment, els desemborsaments s’aniran ajustant al ritme dels treballs i a les certificacions d’obra. El conveni tindrà una vigència de quatre anys, amb la possibilitat d’ampliar aquest termini. Ara bé, encara no es pot garantir que els cinc milions d’euros cobreixin el cost total de la transformació. “Això ho sabrem quan tinguem el projecte executiu”, ha assenyalat.
La Fundació Banc Sabadell assumirà la rehabilitació de la Casa Grau i de l’edifici annex, mentre que l’Ajuntament ja treballa en l’adequació de l’antic Museu del Gas, amb una inversió prevista d’uns 911.000 euros. Aquests tres espais constituiran el nucli del projecte Sabadell Centre de Cultura, que també incorporarà una part del Vapor Pissit. La intervenció vol convertir el conjunt arquitectònic de la plaça del Gas en un equipament cultural –el Centre de Cultura– amb la Casa Grau i l’actual edifici de Serveis Socials com a peces centrals.
Per fer-ho possible, el projecte urbanístic preveu canviar l’ús principal dels dos immobles, que passarà a ser cultural, i incorporar-hi una nova construcció que els connectarà. La modificació del planejament urbanístic necessària per desenvolupar el projecte ja va rebre el vistiplau de la Generalitat el passat estiu. Amb aquest tràmit superat, el conveni econòmic és un dels passos previs per avançar cap a la definició tècnica i l’execució de les obres. Més enllà de la rehabilitació dels edificis, encara queda per definir quines activitats i quins serveis s’hi instal·laran. Aquesta qüestió s’abordarà en una fase posterior, en coordinació amb el projecte del futur Museu d’Història de Sabadell, que s’ha d’ubicar a l’antic Museu del Gas.
La voluntat municipal és que els dos espais funcionin de manera complementària i donin forma a un conjunt cultural al centre de la ciutat. El projecte global, batejat com a Sabadell Centre de Cultura, busca articular els equipaments de l’entorn de la plaça del Gas, tot i que la concreció dels usos i dels continguts encara haurà d’esperar.