Badia reivindica la seva història amb l’estrena de ‘Vecinos de hormigón’

Badia del Vallès ha viscut aquest divendres, 23 d’octubre, una jornada per la posteritat. La plaça Major, absolutament plena, s’ha convertit en l’escenari d’una estrena carregada de significat: la de , el documental dirigit per Vecinos de hormigón Fèlix Colomer i produït per Movistar Plus i La Manchester que recorre cinc dècades d’història d’un municipi que ha construït bona part de la seva identitat a través de la lluita veïnal. Amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; l’alcalde del municipi vallesà, Josep Martínez, i l’expresident Pere Aragonès.
L’estrena de Vecinos de hormigón a la plaça Major de Badia
DAVID CHAO
L’estrena de Vecinos de hormigón a la plaça Major de Badia
DAVID CHAO
No ha estat una projecció qualsevol. Davant la mirada de veïns i veïnes que han protagonitzat les reivindicacions recollides al documental, la plaça s’ha transformat en
un espai de reconeixement a les generacions que van arribar a una ciutat encara per fer i que, amb organització, persistència i compromís, van aconseguir dotar-la de serveis i drets essencials.
El director, el cineasta sabadellenc Fèlix Colomer, no amagava l’emoció. "Crec que és l’estrena més bonica i especial que he fet mai", ha assegurat, entusiasmat de poder projectar el film a l’aire lliure i envoltat dels seus protagonistes. Colomer ha explicat que el vincle amb els testimonis ha anat molt més enllà de les entrevistes: "Ens hem fet, jo crec, inclús amics. És tan intensa la gent de Badia que et crea una unió, una força que se’t transmet". Una experiència que, admet, també l’ha transformat personalment.
Colomer parlant amb veïnes del municipi durant l’estrena
DAVID CHAO
El documental
posa rostre a les reivindicacions que han marcat la trajectòria del municipi: des de les demandes de transport públic directe amb Barcelona fins a la lluita per les escoles bressol, els equipaments sanitaris i la resta de serveis bàsics. Una història que no s’atura en el passat i que connecta amb els reptes d’avui, com la retirada de l’amiant o la reivindicació d’una residència pública per a la gent gran.
Clàudia Mas, periodista i productora del documental
DAVID CHAO
Clàudia Mas, periodista d’El Periódico, una de les productores i font del documental, ha reivindicat la importància d’explicar Badia des de dins. Després d’endinsar-se en els orígens del municipi i en les experiències dels seus habitants, ha defensat que la ciutat té "una història extraordinària" que mereix arribar molt més enllà del Vallès. " Ens vam acostar per explicar una història i ens hem trobat en una ciutat amb mil històries que es mereixen ser escoltades", ha resumit.
Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès
DAVID CHAO
L’alcalde,
Josep Martínez, ha recollit aquest sentiment en una intervenció marcada per l’orgull de pertinença. "Avui és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de la seva ciutat", ha afirmat davant la plaça plena. Per a Martínez, el documental reconeix la feina de famílies, entitats i generacions senceres que han contribuït a fer de Badia una ciutat amb identitat pròpia. " Darrere del formigó hi ha persones, hi ha memòria i hi ha molt de futur", ha remarcat, tot agraint també la feina de l’equip que ha convertit cinquanta anys de trajectòria en un relat audiovisual.
Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya
DAVID CHAO
La jornada ha tingut, a més, una significació especial per la lluita que continua definint el present del municipi: la retirada de l’amiant dels edificis. El president de la Generalitat ha vinculat aquest procés a la persistència dels veïns i veïnes, i
ha reiterat el compromís de completar la retirada del material de les comunitats que queden pendents. " Quan hi ha una causa justa, quan la gent s’organitza i quan es fan propostes viables, les coses passen", ha defensat. Reivindicant Badia com un exemple de mobilització col·lectiva, d’acollida i d’ascens social.
El documental arribarà a Movistar Plus el pròxim 29 d’octubre.