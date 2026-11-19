Els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb el Cos de la Policia Nacional i les policies locals, van dur a terme dimecres un nou desplegament del Pla Kanpai, que va tenir lloc a Barberà i Badia del Vallès. En total, es van identificar més de 130 persones, que acumulaven al voltant de 140 antecedents policials. Hi ha cinc detinguts.
En concret, a Barberà el dispositiu va tenir lloc a l'Estació de Renfe. Es van obrir sis actes per temes de drogues, amb el decomís d'haixix, i es van interposar dues denúncies per apropiació indeguda. A més, es van detenir tres persones per estrangeria i una altra va ser citada a la comissaria de la policia espanyola a Sabadell. En el primer semestre de l'any, Barberà ha registrat una baixada de la criminalitat convencional (-7,1%), tot i que ha crescut el tràfic de drogues –amb cinc casos– i els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries –una dotzena, el doble de fets coneguts que el juliol passat–.
Per altra banda, a Badia es van identificar 62 persones, amb un total sumatori de 81 antecedents entre tots ells. Una persona va ser arrestada per estrangeria. L'alcalde badienc, Josep Martínez Valencia, ha agraït la tasca dels agents que van participar amb l'operatiu. “La seguretat i la bona convivència són la nostra prioritat; continuarem treballant amb fermesa i determinació i volem ser clars: tolerància zero davant de qualsevol activitat delictiva i sense que ens tremoli el pols”, sosté. El pla Kanpai és una actuació recurrent dels cossos de seguretat per atacar la multireincidència, que busca treure de l'espai públic delinqüents habituals. Sabadell, Montcada i Reixac o altres municipis també han estat escenari d'aquest format.