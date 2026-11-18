Sabadell continua guanyant població, però no tots els barris creixen al mateix ritme. El Centre és el gran protagonista de l'últim any: ha sumat 711 habitants, gairebé una quarta part de les 3.084 persones que ha guanyat la ciutat entre l'1 de gener de 2025 i el mateix dia de 2026. És a dir, pràcticament un de cada quatre nous sabadellencs –o veïns d'altres zones de la ciutat– s'ha empadronat en aquest barri, que ja supera els 31.000 residents. Els nouvinguts a Sabadell el 2025 son originaris, principalment, de Barcelona, Terrassa, Barberà del Vallès i l'Hospitalet de Llobregat, segons registres municipals.
La diferència respecte dels altres barris és considerable. La Creu de Barberà és el segon que més població incorpora, amb 268 habitants més, seguida de la Creu Alta, que en guanya 229. Entre els tres barris sumen 1.208 nous residents, prop del 40% de tot el creixement demogràfic de Sabadell durant aquest període. Tot i l'augment generalitzat de població, una part important de l'increment es reparteix entre tres zones de la ciutat. Per darrere d'aquest primer grup apareixen Torre-romeu, amb 202 habitants més; Can Puiggener, amb 166, i Ca n'Oriac, amb 159. També destaquen els increments de població dels Merinals (+145) i Campoamor (+144), dos barris que superen el centenar de nous residents. En termes absoluts, el creixement arriba a diferents punts de Sabadell, però amb ritmes desiguals. Si es mira la variació en proporció a la població de cada barri, les Termes és el que registra l'increment percentual més elevat entre els barris amb una dimensió demogràfica significativa: passa de 3.010 a 3.121 habitants, un augment del 3,69%. En el cas del Centre, malgrat liderar amb diferència el creixement en nombres absoluts, l'increment percentual és del 2,33%.
Un creixement que no només s'explica pels nous naixements, sinó per l'arribada de nous veïns a la ciutat i també els moviments entre barris de Sabadell. L’any 2025, 11.110 sabadellencs van fer maletes i capses per a mudar-se de domicili a un altre barri de la ciutat, una xifra que representa una caiguda de l’1,3% respecte de l’any anterior, segons dades facilitades per l’Ajuntament de Sabadell. Es tracta, a més, del quart any consecutiu en què baixa el nombre de trasllats interns. També en aquest sentit el Centre es manté com el principal pol d’atracció, amb 1.945 persones arribades el 2025 procedents d’altres sectors de la ciutat.
El preu de l’habitatge no és l’únic factor que condiciona l’elecció del lloc de residència. Disposar de serveis, centres educatius, transport públic i equipaments sanitaris també és determinant. Així ho apunta Pau Miret, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB: "Les persones busquen barris amb una bona oferta de serveis. És una condició sine qua non a l’hora d’escollir on viure". En la mateixa línia, Josep Marín, gerent d’Expofinques Sabadell Centre, destaca el pes de l’oferta educativa i les bones connexions amb transport públic. A aquests factors s’hi afegeix una bona integració urbana. Aquesta combinació també explica l’arribada de residents procedents d’altres punts de l’àrea de Barcelona, que troben a Sabadell una oferta de serveis àmplia i uns preus de l’habitatge menys prohibitius. És el cas del Jan Pol, nascut al barri de Sant Andreu de Barcelona. "He estat mirant preus i Barcelona està impossible. Però tampoc volia renunciar a una gran ciutat i als seus serveis", explica. Un altre cas és el de la Gemma i l'Àlex, una parella que va heretar un pis al barri del Clot de Barcelona i s'han mudat a un pis més gran –i més nou– a Can Gambús: "Buscàvem un pis més ample pel nostre projecte de vida, i amb espai exterior. A Can Gambús, tenim enllaç directe amb la C-58, estem a un pas de Barcelona", expressen.
Les dades per barris s'emmarquen en una tendència demogràfica a l'alça. Sabadell ha passat dels 225.430 habitants de principis de 2025 als 228.514 de gener de 2026, un increment de 3.084 persones, que representa un creixement de l'1,37%. La ciutat encadena així un nou any d'augment de població, després d'haver recuperat la tendència positiva a partir de la davallada registrada durant el bienni 2021-2022. El creixement no és, per tant, un fenomen puntual. Sabadell ja havia registrat tres anys consecutius d'increment demogràfic fins al 2025, amb un saldo migratori positiu com a principal motor de l'augment. Ara, les dades desglossades per barris permeten afegir una nova lectura: no només creix la ciutat, sinó que el creixement es concentra especialment en determinades zones, amb el Centre al capdavant.