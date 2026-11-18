La Fundació Privada Atendis i la Fundació per la Indústria han formalitzat aquest dimecres l’acord que farà possible la construcció d’una nova residència per a persones amb discapacitat intel·lectual al barri de Can Rull. L’operació preveu la cessió temporal–durant 50 anys– a Atendis d’un solar de 2.100 metres quadrats, valorat econòmicament entre quatre i sis milions d’euros, on l’entitat aixecarà un nou equipament per substituir l’actual Centre Casal Can Rull, que funciona des del 1987 i ha quedat obsolet amb el pas dels anys. El projecte permetrà renovar les instal·lacions on actualment viuen o reben atenció més de 41 persones i planteja un model residencial més adaptat a les necessitats actuals.
El president de la Fundació per la Indústria, Jordi Casas, ha destacat que la iniciativa respon a la voluntat de vincular l’activitat empresarial amb el compromís social. “Hem d’interpretar l’empresa com una entitat amb propòsit”, ha defensat. En aquest sentit, ha recordat que la fundació ha heretat els valors del Gremi de Fabricants i que, més enllà de promoure el progrés econòmic, considera imprescindible treballar per la cohesió social. “El progrés econòmic no és possible si no hi ha cohesió social. Sense això no pot avançar una societat”, ha assenyalat. Casas ha situat la cessió del terreny com una manera de materialitzar aquest compromís i ha reivindicat el potencial de Sabadell, que, al seu parer, disposa d’un entramat institucional i econòmic que li permet afrontar el futur amb perspectives positives. Ha esmentat la tradició industrial, la formació de talent, les institucions econòmiques i el teixit d’entitats socials com alguns dels actius de la ciutat, amb l’objectiu compartit que ningú quedi al marge del progrés.
Per la seva banda, el president d’Atendis, August Serra, ha definit l’acord com un primer pas d’un projecte de futur per a l’entitat. La necessitat de renovar el Casal Can Rull, que ja no respon als requeriments residencials i assistencials actuals, ha estat el principal motor de la iniciativa. Tanmateix, Serra ha remarcat que la proposta no es limita a substituir un edifici per un altre, sinó que vol impulsar un model d’atenció més individualitzat i integrador. “No es tracta només de cuidar aquestes persones, sinó d’ajudar-les a integrar-se en la societat”, ha explicat.
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, també ha celebrat l’entesa i ha remarcat la importància de mantenir l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual en l’agenda de les institucions. “Hi ha el risc d’abandonar l’àmbit social, i el de les persones amb discapacitat és especialment sensible”, ha advertit. Farrés ha reivindicat la col·laboració entre el sector privat, el tercer sector i l’administració com una fórmula per impulsar projectes que, d’altra manera, poden quedar encallats. “A Sabadell passa una cosa que en pocs llocs passa: quan col·laborem, les coses passen”, ha afirmat.
En aquest àmbit, l’alcaldessa també ha recordat altres iniciatives en marxa a la ciutat, com la futura residència de CIPO per a persones amb discapacitat, sota el paraigua de la Fundació Esteve Barnola, i el projecte de la primera residència pública de Sabadell, al sud de la ciutat. Farrés ha assegurat que el consistori defensarà la iniciativa d’Atendis davant la Generalitat de Catalunya per contribuir a fer-la realitat.
Serveis de llar i centre de dia
El nou equipament combinarà una residència amb serveis de llar i centre de dia, amb espais accessibles i adaptats a les diferents necessitats de les persones usuàries. Serra ha defensat que el projecte ha de servir per “dignificar la vida d’aquestes persones” i convertir-se en una iniciativa de ciutat, amb una mirada més àmplia sobre l’autonomia personal i la inclusió. En aquest sentit, el president d'Atendis ha apuntat que la col·laboració entre les dues fundacions és el primer pas d’una fórmula que també haurà d’incorporar l’administració pública. “Ens faltarà aquesta capa pública”, ha admès, tot defensant que la implicació de les tres parts acabarà de consolidar el projecte.
Pel que fa al calendari, Atendis ja treballa en els tràmits previs per fer realitat la nova residència. Segons ha detallat Serra, l’acord entre les dues fundacions es va tancar fa aproximadament un mes i ara l’entitat està treballant en la licitació de la redacció del projecte, els canvis d’ús del solar i l’elaboració del projecte bàsic i executiu, necessaris per tramitar les llicències corresponents. La previsió és avançar durant el 2027 en aquesta fase administrativa i tècnica i començar la construcció al llarg del 2028.