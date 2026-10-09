Atendis projecta un nou centre residencial per a més de 40 persones a Can Rull

Can Rull estrenarà un nou espai residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual. La Fundació Privada Atendis ha anunciat un projecte per renovar les instal·lacions que actualment té al barri, on viuen o reben atenció més de quaranta persones. La iniciativa serà possible gràcies a la col·laboració de la Fundació per la Indústria, que cedirà temporalment a l’entitat el terreny de 2.100 metres quadrats on es preveu aixecar el nou edifici, que anirà a càrrec d'Atendis. Així, els residents de l’actual Centre Casal Can Rull, edificat l’any 1987 i que ja s'ha quedat obsolet, faran maletes per a mudar-se a una nova residència.
L’anunci es va fer aquest dijous durant el Sopar Solidari d’Atendis, una cita que va reunir més de 200 persones al restaurant Cooper del Club de Tennis Sabadell. L’acord entre les dues fundacions obre una nova via per desenvolupar el projecte, que preveu una inversió d’Atendis en unes instal·lacions adaptades a les necessitats actuals de les persones usuàries.
El centre actual "ha quedat obsolet" amb el pas dels anys i "necessita una renovació per respondre millor als requeriments residencials i assistencials", tal com va apuntar fa uns mesos August Serra, president d'Atendis. La proposta vol anar més enllà de substituir l’edifici: el nou equipament haurà de facilitar l’autonomia personal, afavorir una vida més independent i oferir espais accessibles i adaptats a les diferents necessitats.
Durant l’acte, August Serra va definir el futur equipament com "una nova etapa per a la Fundació i per a les persones que acompanyem". Per la seva banda, el president de la Fundació per la Indústria, Jordi Casas, va defensar la necessitat d’establir aliances amb diferents agents de l’àmbit econòmic per impulsar projectes amb impacte social. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, també va posar en valor la iniciativa i va reiterar el compromís municipal amb els drets i la inclusió de les persones amb discapacitat. El gerent d’Atendis, Marc Laboria, va tancar la vetllada agraint el suport rebut i destacant el paper que tindrà el futur Casal a l’hora d’ampliar els espais de participació, convivència i inclusió de les persones ateses per l’entitat.
A banda d'aquest centre a Can Rull, l'entitat afronta diversos reptes. En una entrevista recent amb el Diari, el president d'Atendis, assenyalava que, entre les prioritats de la fundació es troba l'impuls de pisos tutelats per anar augmentant el grau d’independència, així com continuar impulsant el servei d’inserció laboral, Taina. Les instal·lacions de Can Roqueta per ampliar les places residencials per a persones amb trastorn de conducta també hauria d’arribar en els pròxims anys.