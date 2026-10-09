Porten als tribunals els nous usos del riu Ripoll: "El planejament té molts dèficits i problemàtiques"

La Plataforma en defensa del riu Ripoll ha interposat un recurs a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la modificació del pla general de Sabadell MPG-132 que permet establir noves activitats al riu Ripoll. L'Adenc, com a entitat que forma part de la plataforma, és qui ha interposat formalment el recurs contenciós que té l'objectiu d'anul·lar aquesta modificació. L'entitat va registrar el recurs el passat 6 d'octubre i esperarà fins que s'accepti a tràmit o es rebutgi abans d'anunciar els següents passos, com podria ser la sol·licitud de mesures cautelars o cautelaríssimes en cas que el pla es comenci a aplicar.
Un dels portaveus de la plataforma, Isidre Soler, ha explicat en roda de premsa aquest divendres a l'espai Malapeça que "el contenciós és contra l'aprovació del planejament, que té molts dèficits i problemàtiques" com que no justifica la necessitat de sòl industrial, "vulnera la normativa ambiental, té una manca de rigor en els estudis obligatoris previs, dèficits en l'adequació de l'emergència climàtica, manca resposta motivada a les al·legacions presentades, elusió a les espècies protegides existents, menyspreu del patrimoni protegit, menysteniment dels riscos existents, especialment el d'inundació, etc".
"Aquesta modificació l'únic que pretén és implantar nous usos i activitats que fins ara no estaven permeses: magatzems, comerç singular, tallers de reparació de vehicles, oficines, locals d'oci, restaurants i un llarg etcètera", apunta la plataforma, que creu que d'aquesta manera s'obre la porta del riu de bat a bat amb conseqüències en la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, així com per a la biodiversitat, la flora, la fauna i tot el conjunt del parc fluvial del riu Ripoll. El Govern sempre ha defensat que l’ampliació d’usos fa referència al 10% de superfície del tram sabadellenc del riu Ripoll, mentre que “el 90% del terreny del Ripoll afortunadament està protegit, seguirà protegit i aquest Govern serà el primer que el protegeix, no només des del punt de vista de planejament sinó d’inversió”. El tinent d'alcaldessa Adrián Hernández va remarcar el novembre passat que "només el 9% de terreny del parc fluvial del Ripoll és industrial o terciari”, i és aquí on es podran implementar les noves empreses.
Des de la plataforma se senten amb forces per continuar amb aquesta lluita tant per la convicció que si s'aplica la modificació comportaria "malmetre un espai natural com és el Parc fluvial del riu Ripoll" com pel suport popular, tant a la manifestació del juny passat en defensa del riu com per la campanya de micromecenatge impulsada a Goteo. I continuen defensant la seva proposta que posa el focus en què des de l'Ajuntament de Sabadell una oficina unifiqui la gestió del riu Ripoll, així com que hi hagi un organisme supramunicipal que vetlli i gestioni tota la conca del Ripoll –ja que abasta diversos municipis a part de Sabadell–. També proposen idees com frenar abocaments d'aigües residuals i altres residus; rehabilitar patrimoni arquitectònic protegit, municipal i privat, i donar-li ús i renaturalitzar parcel·les de naus enderrocades fa més de 20 anys.