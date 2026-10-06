El terreny de la futura ciutat esportiva del CE Sabadell, inundat pel temporal

Els terrenys on està previst construir la ciutat esportiva del Centre d'Esports Sabadell han quedat anegats durant el fort temporal de pluges. La Plataforma en Defensa del Riu Ripoll considera que la inundació posa de manifest els riscos de situar-l'equipament a uns metres del riu i en reclama el trasllat. "És una ubicació del tot inadequada", assegura l'entitat ecologista. El club vol encabir, com a mínim, dos camps d'entrenaments per al primer equip i altres conjunts d'alt rendiment del mateix CES.
El solar de titularitat municipal compta amb 35.000 metres quadrats i se situa al costat del complex esportiu de Sant Oleguer. El planejament urbanístic preveu construir un equipament lúdic o esportiu, malgrat que es trobi en una zona amb risc d'inundabilitat excepcional, segons Protecció Civil i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). "És un factor que pot posar en risc persones i béns", consideren des de la plataforma.
Consulta el mapa de risc d'inundabilitat de Sabadell i de la resta de Catalunya
El portaveu del Govern, Eloi Cortés, li treu ferro i assegura que, abans de construir-hi, l'equipament haurà de comptar amb l'aval de l'ACA i dels serveis tècnics de l'Ajuntament. "Hauran de garantir que compta amb totes les mesures de seguretat i que compleix els criteris de protecció del medi ambient", afirma el tinent d'alcaldessa. Fonts del CES remarquen que el projecte es troba encara en una fase molt inicial i asseguren que, si finalment es duu a terme, el risc d'inundació es tindrà en compte en el disseny i la construcció de l'equipament.
A banda del risc d'inundabilitat, l'entitat ecologista creu que la instal·lació esportiva "agreujaria la congestió de vehicles" en una zona "ja prou massificada" per la presència del complex esportiu i la bassa de Sant Oleguer, i la pista coberta d'atletisme de Catalunya. "Hi ha indrets més adequats, fins i tot més a prop de l'estadi municipal, si el CES necessita ampliar les necessitats esportives", conclou.
La Plataforma en Defensa del Riu Ripoll s'oposa des de fa anys a la construcció de nous equipaments en aquest terreny municipal. Fa quatre anys, ja es va mobilitzar contra el projecte del Surfcity, una gran piscina artificial destinada a la pràctica del surf, que es preveia construir en aquest mateix emplaçament. "El Ripoll no necessita més ocupació ni més instal·lacions, i sí que necessita més respecte com a espai lliure, menys massificació i menys contaminació", conclouen.