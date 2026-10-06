Les pluges provoquen el despreniment d'una xemeneia a Merinals: "Se'ns ha inundat el pis!"

Plou sobre mullat. Els veïns del polígon Arraona-Merinals que fa anys que conviuen amb deficiències als seus habitatges han viscut aquests darrers dies un nou episodi que torna a posar sobre la taula l’estat dels blocs. Les pluges torrencials que han afectat Sabadell i la resta del país han provocat el despreniment de part d’una de les xemeneies del bloc 49 i han provocat greus filtracions d’aigua en els pisos superiors de l’edifici. “Els sostres es desfan”, lamenta l’Adela Sorescu, una de les afectades. “No podem viure així”, diu.
Una part de la xemeneia s’ha desfet i els materials —totxo i revestiment— han acabat caient a peu de carrer, tal com han denunciat diversos veïns. I l’aigua ha tingut via lliure per caure sobre els habitatges de la cinquena planta. En un dels pisos, l’aigua va arribar des de la cuina fins al menjador i una de les habitacions. En el cas de Sorescu, van actuar ràpidament per intentar assecar la zona afectada i evitar que els danys anessin a més. “L’aigua m’entra per la cuina i m’ha fet malbé un dels mobles de fusta”, lamenta. Pitjor ho ha tingut la família del pis del costat, on l’aigua ha anat avançant fins a arribar també a una de les habitacions.
Per als veïns, l’episodi torna a evidenciar les deficiències que arrosseguen els edificis des de fa dècades. “Vam dir que una rehabilitació dels edificis no seria suficient. Els nostres pisos estan fets de materials que es desfan, no aguanten les inclemències del temps”, assenyala Jaume Garcia Arija, un dels portaveus dels afectats. “No poden fer un pegat i que se’ns continuï inundant tot plegat”, afegeix.
A més dels danys als habitatges, la caiguda de materials de la xemeneia ha generat preocupació entre el veïnat per la seguretat al carrer. “Què hauria passat si hagués enganxat algú? Això pot matar una persona”, alerta Garcia Arija. Sorescu també lamenta que s’hagi d’arribar a una situació límit perquè es prenguin mesures: “Fins que no passi una desgràcia, ningú no farà res”.
La situació s’emmarca en un conflicte que fa més de trenta anys que dura i aquest episodi coincideix amb la rehabilitació prevista als blocs del polígon Arraona-Merinals, que presenten des de fa anys problemes estructurals. Les actuacions afecten 170 habitatges i tenen un pressupost previst d’1,7 milions d’euros, que assumirà íntegrament la Generalitat. Però veïns de tres dels blocs afectats consideren que aquesta quantitat ha quedat desfasada i no han iniciat encara la rehabilitació. “Els pisos estan més deteriorats, però tenim el pressupost de fa cinc anys”, assenyalen. Reclamen, per tant, que els 1,7 milions previstos s’actualitzin abans d’executar unes obres que “només tapin una part del problema”. També s’havia proposat cofinançar nous habitatges.
Els edificis arrosseguen problemes relacionats amb l’aluminosi, carbonatació i l’oxidació. Un informe d’Adigsa de 1992 va determinar que 592 habitatges patien patologies estructurals greus i havien de ser enderrocats. Els 170 pisos que ara es rehabilitaran van quedar fora.