La Crida denuncia la "mala gestió" del govern de Sabadell davant els darrers aiguats

Després de l'aiguat històric viscut dissabte a la nit a Sabadell, la Crida per Sabadell ha denunciat públicament la "manca de previsió i de resposta en situacions d'emergència" per part del govern municipal encapçalat per Marta Farrés. Malgrat que no s'han hagut de lamentar danys personals greus, el temporal ha provocat afectacions en diversos equipaments municipals, infraestructures i propietats veïnals.
Des de la formació s'assenyala que, tot i que el fenomen meteorològic va ser extraordinari, no era imprevisible, ja que s'alertava dels seus possibles efectes des de divendres. Entre les situacions criticades, Oriol Rifer, portaveu de la Crida, ha destacat el cas de l'Escola Concòrdia, on "les màquines van arribar quan la comunitat educativa ja havia fet la feina", fet que demostra, segons el portaveu, un dèficit greu en els protocols d'actuació previs. Així mateix, la formació ha alertat de la manca d'activació dels serveis de suport o refugi per a les persones sense sostre de la ciutat durant el temporal.
Crítiques per la manca de manteniment
La Crida ha recordat que aquesta situació no és nova i ha rememorat l'episodi del novembre de l'any passat, quan l'aigua va caure pel sostre del Mercat Central en forma de cascada. En aquell moment, el grup municipal ja va traslladar preguntes i propostes a l'executiu local que no van obtenir resposta. Entre les mesures demanades per la formació destaquen: millorar la revisió de teulades, baixants i embornals, especialment en les hores prèvies a alertes per pluges intenses, garantir un manteniment adequat dels equipaments públics i la xarxa urbana, i establir un pla de resposta eficient davant crisis meteorològiques adverses.
Finalment, Rifer ha advertit que els fenòmens meteorològics extrems "han vingut per quedar-se" i ha qüestionat si el govern actual està preparat per donar-hi resposta i protegir els veïns i veïnes de Sabadell. "Està el govern de Marta Farrés a l'alçada per fer-ho?", conclou.