Els franciscans recorden sant Francesc d’Assís en els 800 anys de la seva mort

L’església de sant Francesc d’Assís va acollir diumenge l’acte central de la celebració pels 800 anys de la mort de sant Francesc d’Assís (1226-2026), “un dels sants més populars i estimats de l’Església”, destaquen des del Bisbat de Terrassa. La celebració va culminar una setmana d’activitats a la parròquia de la Creu de Barberà i es va celebrar una missa presidida pel bisbe de la diòcesi, Salvador Cristau. Aquest 2026 és any jubilar a tota l’Església catòlica.
Durant aquesta setmana, la parròquia dels franciscans ha organitzat diversos actes, on han assistit els abats de Montserrat i de Poblet i diversos preveres vinculats a la ciutat de Sabadell.
En acabar la missa, Cristau va inaugurar l’exposició Els guardians de la tomba de Crist, sobre la presència dels franciscans a Terra Santa al llarg dels segles i en l’actualitat. L’any jubilar se celebra del 10 de gener d’aquest any fins al de l’any vinent. El bisbe Salvador Cristau apuntava fa uns dies en una carta adreçada als feligresos “que l’exemple de sant Francesc ens ajudi a caminar amb humilitat i alegria, conscients que potser no estem cridats a solucionar tots els problemes del món ni a fer grans coses, però sí a fer allò que sigui possible per a cada un, i a viure amb amor les petites coses que cada dia tenim al davant”.
Francesc d’Assís, nascut Francesco Giovanni di Pietro Bernardone, va morir a la localitat italiana d’Assís el 3 d’octubre de 1226.