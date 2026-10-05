Llum verda a l'inici de les obres de construcció del nou Mercat de Campoamor

L’empresa de supermercats Consum ja té la llicència d’obres per construir el nou Mercat de Campoamor. La Junta de Govern Local l'ha aprovat aquest dilluns i, per tant, les obres podran començar pròximament un cop es formalitzin els darrers tràmits i l’empresa vulgui. Segons l’Ajuntament, el pressupost de l’execució és d’uns 3,6 milions d’euros. La darrera previsió coneguda és que el nou establiment podria obrir a finals de l’any 2027.
D’aquesta manera, es fa un pas més en la transformació d’aquest equipament del barri de Campoamor, entre els carrers de Feijóo i Concha Espina, que es va acabar d’enderrocar a mitjans de setembre. El nou edifici tindrà una superfície útil de venda d’uns 1.800 metres quadrats entre els quals els clients trobaran les àrees de pa, carnisseria, peixateria i fruiteria. A banda, es preveu habilitar diverses parades que s’hauran de licitar per a petits comerciants i també hi haurà un caixer automàtic i passadís relacional, fruit de les demandes veïnals. Les obres també inclouran la construcció d’un aparcament de 91 places i una estació transformadora d’electricitat. Consum va guanyar la concessió del sòl municipal per 40 anys i 1,5 milions d’euros.
A tocar del mercat, a l’altra banda del carrer de Concha Espina, els Jardins del Sud ja estan enllestits i només els falta la tanca perimetral per poder quedar oberts a la ciutadania. L’espai disposa d’11.ooo metres quadrats de superfície, en què s’ha reconvertit l’antic camp de futbol del barri en una zona verda amb arbrat, vegetació, espais d’estada i jocs infantils. Uns 5.000 metres quadrats són de coberta vegetal i s’hi han plantat prop de 150 arbres i plantes arbustives. Els paviments són permeables per facilitar la infiltració d’aigua al terreny; s’han instal·lat espais d’ombra per reduir l’efecte d’illa de calor, sistemes de recollida d’aigües pluvials i s’han creat murs de rocalla per afavorir la biodiversitat. També està prevista la incorporació de càmeres de videovigilància com s’ha fet en altres espais de la ciutat.