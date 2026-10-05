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Nou ES-Alert a Sabadell per la previsió de pluges torrencials aquest dilluns

Sabadell

Es reclama a la ciutadania que es protegeixi en edificis i que eviti soterranis i zones baixes

  • Pluja a Sabadell aquest dimarts -
Publicat el 05 d’octubre de 2026 a les 10:05
Actualitzat el 05 d’octubre de 2026 a les 10:09

Protecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert per risc de desbordament de rieres al Vallès Oriental. El missatge demana a la població que es protegeixi en edificis i que si els arriba l'aigua pugin a plantes superiors dels edificis. L'alerta ha arribat a les comarques del litoral i el prelitoral català per alertar de les pluges torrencials previstes fins a les 14 h d'aquest dimarts. Es demana evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius, rieres i barrancs; no baixar a soterranis i pujar a usos superiors si entra aigua. En cas de risc, diuen, cal contactar al 112. 

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