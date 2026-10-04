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The Cheesecake Cup arriba a Sabadell amb sis dies dedicats al pastís de formatge

Sabadell

La Fira Sabadell acollirà del 7 al 12 d’octubre una nova edició de l’esdeveniment, amb vuit propostes de pastissos de formatge elaborades per obradors catalans

  • Fira Sabadell acollirà The Cheesecake Cup -
Publicat el 04 d’octubre de 2026 a les 12:14

Els amants del pastís de formatge, una de les elaboracions més de moda en els últims anys, podran gaudir del 7 al 12 d’octubre una nova edició de The Cheesecake Cup, un esdeveniment gastronòmic centrat en aquest dolç que reunirà a Sabadell vuit propostes de diferents obradors i locals de Catalunya.

La trobada, que tindrà lloc a la Fira Sabadell, permetrà tastar versions molt diverses de la popular preparació, des de receptes tradicionals fins a elaboracions més innovadores, amb sabors inspirats en productes com Kinder o Happy Hippo, com també diferents opcions de xocolata.

L’esdeveniment també comptarà amb una zona dedicada a The Burger Cup, amb diverses propostes d’hamburgueses. L’entrada serà gratuïta i l’horari serà de 17 a 00 h els dimecres i dijous, i de 12.30 a 01 h de divendres a dilluns.

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