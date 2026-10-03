Veïns de Can Rull reclamen refer la plaça de Masllovet

Veïns de Can Rull reclamen una actuació de fons per millorar l’estat dels carrers i espais públics del barri, especialment de la plaça de Masllovet. Els residents denuncien el deteriorament del paviment i asseguren que, en alguns punts, ja no servei reparar. “Hi ha zones que necessiten una actuació important, no només petits arranjaments”, assenyala Juan Moreno, president de l’associació de veïns de Can Rull, que assegura que la sensació de deixadesa és especialment visible a partir de la via Alexandra. “De vegades tenim la sensació que Can Rull no és Sabadell”, afirma.
La plaça de Masllovet és un dels punts que més preocupa els veïns. Consideren que el paviment està prou deteriorat per plantejar una reforma integral. “Està tan destrossada que no creiem que sigui suficient posar-hi quatre pedaços. S’hauria d’aixecar tota i fer-la de nou”, reclama la Núria Alarcón, veïna de la plaça. Els residents també alerten de la brutícia que queda a la plaça després d’algunes trobades i celebracions. Expliquen que sovint hi arriben grups, utilitzen l'espai "com si fos el menjador de casa seva" i, un cop marxen, queden llaunes, papers i altres deixalles escampades. “No només és el soroll, és la impunitat amb la que actuen: no tenen respecte per l'espai públic, que és de tots”, explica Lola Soler, veïna.
De la seva banda, el govern municipal assegura que està duent a terme actuacions de millora de l’espai públic a tots els barris. A Can Rull, explica, s’han restaurat i pintat 34 bancs i està prevista la plantació d’arbres als escocells buits. Pel que fa a la plaça de Ròmul, està prevista una actuació que inclourà la reparació del cautxú de la zona de jocs, la connexió de les dues àrees infantils, la millora de la barana i la incorporació de nous elements. En el cas de la plaça de Josep Masllovet, el consistori afirma que “en un futur s’estudiarà una transformació més integral de l’espai” que tingui en compte les necessitats dels veïns.
L’Ajuntament també destaca actuacions d’accessibilitat fetes durant el mandat i, davant les queixes per la brutícia, anuncia que la Policia Municipal reforçarà el control a la plaça. El consistori recorda, alhora, que “s’ha impulsat una campanya de civisme”.