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Ingressats al Taulí els dos agents de la Guàrdia Civil implicats en un tiroteig a Terrassa

Sabadell

Un d'ells es troba en estat greu després de rebre quatre trets; mentre que el segon, que en va rebre un, està en estet menys greu

  • Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal, al lloc dels fets -
Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 10:57
Actualitzat el 02 d’octubre de 2026 a les 11:05

Un tiroteig a Terrassa ha acabat amb dos agents de la Guàrdia Civil ingressats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Els fets van tenir lloc aquest dijous a la nit en un enfrontament al carrer d'Europa del barri de Can Parellada. Segons explica el Diari de Terrassa, un dels agents es troba en estat greu després d'haver rebut quatre impactes de bala, encara que no es tem per la seva vida. El segon agent ferit, impactat per una bala, es troba també ingressat, però en estat menys greu

Els fets van començar a una àrea de servei de l’AP-7, on agents de paisà de la Guàrdia Civil van localitzar un grup sospitós d’estar relacionat amb robatoris a camions. Quan els agents van intentar identificar-los, els autors haurien intentat atropellar-los i van fugir del lloc. La persecució va acabar al barri de Can Parellada de Terrassa, on els sospitosos haurien atacat els agents. Segons les primeres investigacions, els agressors haurien utilitzat una escopeta i els policies van respondre amb les seves armes reglamentàries. Durant l’enfrontament també s’hi haurien fet servir bats, pals i una catana.

Després de l’enfrontament, la Policia Municipal de Terrassa i els Mossos d’Esquadra van establir un ampli dispositiu de seguretat per localitzar els fugitius. Tres persones han estat detingudes durant la nit i la investigació continua oberta per trobar la resta de presumptes implicats. En l’escorcoll de la zona, els agents també han localitzat una arma de foc amagada dins d’un contenidor pròxim al lloc dels fets.

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