El Diari de Sabadell rep la Batuta d’Honor de Joventuts Musicals

Joventuts Musicals de Sabadell ha guardonat aquest dijous el Diari de Sabadell amb l’onzena Batuta d’Honor, en un acte al Teatre Principal que ha servit, alhora, per donar el tret de sortida a la nova temporada de música de cambra.
Amb aquesta distinció, l'entitat celebra "la trajectòria i contribució dels dos mitjans en la difusió de la cultura en general, però molt especialment de tota l’activitat que organitza Joventuts Musicals de Sabadell".
L’acte ha estat dinamitzat pel periodista cultural del Diari de Sabadell, Guillem Plans, que ha fet memòria dels primers passos de Joventuts Musicals a les pàgines del Diari. La primera aparició de l'entitat al mitjà va ser l’any 1956 i, set dècades després, Plans ha destacat que els seus concerts "ens fan creure que durant una estona el món és una mica millor".
La presidenta de Joventuts Musicals, Joana Soler, ha recordat també aquests inicis de l'entitat (que en aquest 2026 celebra el seu 70è aniversari): "Fa setanta anys que vam signar l’acta constitucional de Joventuts Musicals de Sabadell i també fa setanta anys que el Diari de Sabadell ja va donar la notícia de l’esmentada signatura", ha incidit posant l'accent en la relació estreta que manté amb el Diari.
Soler ha remarcat que els dos mitjans guardonats "no han deixat en cap moment d’estar al nostre costat", fent ressó de l'entitat i promoció de les activitats organitzades, "fent-les arribar a tots els sabadellencs i sabadellenques".
La premsa local pren la batuta
Per la seva banda, l'editor i director del Diari de Sabadell, Marc Basté, ha agraït la distinció i ha reivindicat la funció dels mitjans locals com a transmissors de tot allò que passa a la ciutat. "Som vehicles, som purs transmissors, som un instrument de comunicar i d’enfortir per treballar la comunitat", ha afirmat. Basté ha volgut remarcar, però, que "el que de veritat és lloable és la tasca que fan entitats com Joventuts Musicals per mantenir viva la ciutat".
El regidor de Cultura,Carles de la Rosa, ha subratllat que la cultura necessita altaveus per arribar a la ciutadania i ha qualificat el reconeixement a la premsa local d’"agraïment profund". "Sense el seu compromís amb la cultura de la ciutat, la tasca que realitza Joventuts Musicals i tantes altres entitats no tindria el mateix abast ni tampoc el mateix impacte", ha assenyalat.
En la mateixa línia, el director del també guardonat iSabadell, Jordi de Arriba, ha definit el guardó com "un reconeixement a la premsa local", aquella que és present a la ciutat "els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia". De Arriba ha recordat, a més, que Joventuts Musicals va néixer lligada als valors de “la cultura” i “la difusió de l’europeisme”, uns principis que, segons ha apuntat, "avui dia són més necessaris que mai".
Després dels parlaments, la cerimònia ha deixat pas a la música. La Franz Schubert Filharmonia, amb la soprano Katja Maderer i la violinista Maria Florea, ha interpretat la Quarta Simfonia de Gustav Mahler. D’aquesta manera, la formació ha inaugurat una nova temporada que torna a situar la música en directe al bell mig de la vida cultural sabadellenca.