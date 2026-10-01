‘Uptime’, una reflexió sobre la pèrdua de privacitat

En llenguatge programàtic, Uptime s’utilitza per referir-nos a un servidor que treballa ininterrompudament. Però ha esdevingut, també, una etiqueta metafòrica vàlida pel comportament d’alguns humans hiperconnectats que no deixen de compartir la seva vida ni quan dormen.
Ens hi fa reflexionar el curtmetratge de 10 minuts de Gisel·la Martínez batejat així, Uptime, que es presentarà aquest dijous a l’Imperial, en una sessió del Cineclub de Sabadell, a les 20.30h. De fet, ha estat l’entitat que n’ha impulsat la creació, a través de l’empenta de la iniciativa Nius, que s’ha creat per posar en comú els interessos de professionals del sector audiovisual de la ciutat.
“És una reflexió sobre l’exposició a les xarxes socials, sobre la pèrdua de la privacitat i sobre les màscares que es cauen amb l’anonimat d’Internet”, exposa la sinopsi. La directora prefereix no donar-ne més detalls per no revelar més del compte, però avança que es tracta d’un curtmetratge de suspens amb una mirada “crítica”.
Martínez es va inspirar en casos reals i, partir d’aleshores, es va començar a informar sobre el tema. Durant mesos va preparar el guió i, en un sol dia, van gravar el curtmetratge sencer a la Creu Alta. “De fet, ens va sobrar temps”, comenta. El responsable de fotografia d’Uptime és Marc Cornet i la música és d’Oriol Barber. “L’equip està format per més 14 professionals, tots menys tres, de Sabadell”, explica Martínez. Aquest és el seu tercer curt. El segon va ser Maia, presentat l’any passat a l’Imperial.
“El resultat d’aquest projecte em sembla increïble, preciós”, explica la cap de Niu, l’actriu Ingrid Goset. Uptime ha estat el primer projecte en què Niu ha posat en contacte diferents professionals sabadellencs per treballar junts. “La filosofia d’aquesta iniciativa és detectar talent i creativitat amb interessos compartits i congregar-lo. A vegades, hi ha moltes idees bones al cap que no poden fer-se realitat perquè aquesta indústria és complicada”, afegeix. Aquesta manera de fer xarxa professional no només servirà per a impulsar films. També s’organitzen trobades i conferències, amb un punt de vista pedagògic.
La nova temporada
En aquesta primera sessió de Cineclub, Uptime es presentarà juntament amb Silver (1993), de Philip Nogue. La temporada de l’entitat continuarà amb Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore (1988), el 8 d’octubrei amb l’estrena absoluta de la sabadellenca Ho sé tot (2026), de Xavier Soler, el 15 d’octubre.