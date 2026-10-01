La inestabilitat continuarà a Sabadell durant els pròxims dies: consulta la previsió

Continuen les pluges a Sabadell. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'arribada de ruixats intensos durant aquest dijous i divendres. Totes les comarques catalanes, a excepció de tres, es troben en avís per intensitat de pluges de diversos graus. En el cas del Vallès Occidental, l'alerta és de 2 sobre 6 i es preveu que les precipitacions tinguin afectacions locals. A les comarques en avís taronja, la possibilitat de precipitació supera els 40 mm en mitja hora, segons els models de predicció del Meteocat.
De cara als pròxims dies, s'espera que els núvols regnin el cel de la ciutat i la comarca, amb ruixats intermitents que descarregaran amb força en alguns moments. Durant aquest dijous, s'espera que la pluja arribi de manera molt suau a la ciutat fins a les 18 h, encara que no de manera seguida. Segons el Meteocat, la franja entre les 17 h i les 18 h serà la més destacable. Durant els pròxims dies, la previsió serà força similar. Aquest divendres s'espera un dia ennuvolat amb l'arribada d'algunes clarianes fins dissabte al migdia, aproximadament.
Dissabte a les primeres hores de la tarda, es preveu que plogui de manera esporàdica entre les 15 h i les 21 h, aproximadament. A partir de diumenge, segons la predicció automàtica generada a partir dels models estadístics del servei, hi ha una probabilitat "alta" de pluja fins dijous vinent.