Querella contra els agents implicats en la detenció del jove colpejat per un policia a Sabadell

El cas del jove sabadellenc que va ser colpejat per un agent de la Policia Municipal durant la Festa Major continua avançant per la via judicial. Alerta Solidària ha presentat una querella criminal contra els quatre agents que van intervenir en la detenció del noi, segons ha explicat aquest dimecres l’advocat Xavier Monge, que porta el cas. Paral·lelament, l’entitat ha presentat una denúncia administrativa davant l’Ajuntament i reclama que s’obri un expedient disciplinari. Els fets ja es troben judicialitzats des de fa uns dies, quan el jove va ser denunciat i acusat d’un delicte de resistència i desobediència. Ara, la defensa ha decidit actuar també contra els agents que van participar en l’actuació. Monge ha explicat que la querella es dirigeix “tant contra el policia que va donar el cop de colze al jove com contra els altres tres agents que van intervenir en la detenció”.
Des d’Alerta Solidària consideren que es va produir una actuació “injustificada” i defensen que els agents han de respondre pels fets per la via legal. La querella planteja inicialment quatre possibles delictes: un delicte de tracte vexatori "per l’agressió al ciutadà", un delicte de falsedat documental perquè la defensa considera que “el relat dels fets aportat als jutjats és fals i incomplet”, un delicte de detenció il·legal i un delicte de simulació de delicte, en entendre que el fet delictiu pel qual s’acusa el jove “no hauria succeït mai”. La denúncia també inclou un delicte lleu de lesions. En paral·lel a la querella criminal, Alerta Solidària ha presentat una segona denúncia, dirigida directament a l’Alcaldia. “Vam demanar fa dies un expedient disciplinari dels fets i encara no hem obtingut resposta”, ha exposat Oriol Rifer, portaveu de la Crida per Sabadell. En aquest sentit, l’entitat assegura que no té coneixement de quina és actualment la situació administrativa del cas i reclama que es determinin les responsabilitats que corresponguin.
Des de l’Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, asseguren que es va activar un procediment intern per investigar els fets. Un cop finalitzi, s’informarà els portaveus municipals de les conclusions que en derivin i subratllen que “valorem la professionalitat de la Policia Municipal”. Entre les mesures que sol·liciten des d’Acció Solidària, hi ha la suspensió de sou i feina de l’agent directament implicat en el succés, així com apartar de les “tasques a peu de carrer” els altres tres efectius. Rifer, finalment, ha volgut remarcar que “sabem que hi ha grans professionals, però hi ha coses que no funcionen bé”, i ha denunciat que el ple va rebutjar el model policial que van presentar des de la formació.