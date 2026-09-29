FOTOS | Una espectacular tromba d'aigua descarrega a Sabadell i el Vallès amb força

Matí passat per aigua a Sabadell. Tal com pronosticaven els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya i les alertes de Protecció Civil, la pluja ha arribat amb força a la ciutat i el conjunt de la comarca aquest dimarts al matí. Segons les dades de l'estació meteorològica del Meteocat, al Parc Agrari, s'ha registrat una precipitació acumulada de 39,6 litres per metre quadrat (o mil·límetres) des de la mitjanit fins a les 10 h –les darreres dades disponibles–. Amb tot, el xàfec més important s'ha viscut a partir de les deu, amb gairebé dues hores en què el cel ha descarregat amb molta intensitat. Els núvols s'han anat desplaçant cap al nord català i fins i tot s'han obert algunes clarianes a Sabadell.
El Meteocat ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja i el Vallès Occidental ha estat sota alerta de perill màxim durant una hora: des de les 12:04 h fins a les 13:04 h. El servei ha assenyalat que es podien arribar a assolir els 99 mm de precipitació acumulada en tres hores. Al voltant de les 12:20 h, a part, el servei ha llençat un avís de "vigilància per Temps Violent" davant de la possibilitat de l'arribada de calamarsa. Les pedres de gel podrien superar els dos centímetres i les ratxes de vent. els 25 metres per segon, així com la presència de tornades o mànegues.
Els Bombers de la Generalitat han rebut 298 avisos aquest dimarts relacionats amb l'episodi de pluges. La majoria s'han concentrat a la regió d'emergències Metropolitana Sud (258), seguida de la Metropolitana Nord (29). El telèfon d'emergències 112 ha rebut 656 trucades per 535 incidents fins al migdia. La majoria de les trucades provenen del Baix Llobregat (255), el Vallès Occidental (155), el Barcelonès (63) i l'Alt Penedès (60). Per municipis, destaca Sant Cugat del Vallès, amb 168 trucades.
De fet, Sant Cugat és un dels llocs més afectats. Diferents usuaris han mostrat a les xarxes socials els efectes de l'aiguat, amb inundacions en diversos punts de l'espai públic. També localitats com Cerdanyola o Montcada i Reixac han patit les inclemències del temps. A causa de l'augment del cabal del riu Ripoll, s'han tancat els accesos a diferents trams. Molts carrers han quedat negats per la pluja. Al migdia, l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha ampliat l’avís hidrològic al Vallès Occidental als municipis de la conca del Besòs davant la possibilitat d’augments sobtats del nivell de rius i rieres. Cal extremar les precaucions i evitar lleres, guals i punts baixos.
Fotos de Víctor Castillo i Juanma Peláez