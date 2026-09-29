La línia R4 de Rodalies circula aquest dimarts amb retards a causa de les restriccions temporals de velocitat aplicades per les condicions meteorològiques adverses. La mesura afecta diversos trams de la xarxa ferroviària catalana i pot allargar els temps de trajecte dels passatgers. Segons ha informat Rodalies a les seves xarxes socials, els trens circulen amb aquestes limitacions de velocitat "per garantir la seguretat". La companyia explica que aquesta situació pot provocar que els combois estiguin aturats més temps de l'habitual i que augmenti el temps de recorregut. Les restriccions afecten també altres línies de Rodalies, concretament la R2 Sud, R2 Nord, R3 i R8, que circulen amb limitacions temporals de velocitat a causa de la situació meteorològica.
Les incidències a Rodalies es produeixen en un matí marcat per la previsió de pluges a Catalunya. En aquest context, Renfe ha decidit suspendre temporalment, entre les 9 h i les 11 h, diversos serveis d'alta velocitat i mitjana distància a Catalunya per motius de seguretat. La mesura afecta serveis AVE del corredor nord-est, Avant, Euromed i Mitjana Distància. Els serveis que tenien prevista la sortida durant aquesta franja horària tenen previst reprendre la circulació a partir de les 11 hores, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin i es pugui garantir la seguretat dels viatgers.
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla INUNCAT per la previsió de pluges d'aquest dimarts i des de Rodalies recomanen consultar l'estat del servei abans d'iniciar els desplaçaments. L'organisme que va enviar l'Es-Alert dilluns a la nit, demana extremar la prudència, especialment durant el matí. Recomana evitar els desplaçaments innecessaris a les zones afectades i no acostar-se a rius, rieres, barrancs ni altres zones inundables. També aconsella no travessar zones amb acumulacions d'aigua, ni a peu ni amb vehicle, i evitar aparcar en rieres o punts subterranis susceptibles d'inundar-se. Abans de desplaçar-se, cal consultar l'estat de les carreteres i la previsió meteorològica, seguir sempre les indicacions de les autoritats i trucar al 112 només en cas d'emergència.