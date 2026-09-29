Neguit per l'increment dels delictes a Ripollet: "Fa molts anys que som aquí i hi ha coses que no havíem vist mai"

Les dades delinqüencials no sempre van en sintonia amb la percepció ciutadana. No semblen dues realitats paral·leles a Ripollet, on la sensació de la gent confirma una escalada de tensió als carrers que, en aquest cas, sí que reflecteixen els indicadors. Divendres passat va ser un dels darrers exemples d'una tendència que preocupa els residents. "Hi ha hagut un ferit a tocar del Banc Sabadell, en ple centre. Es veu que a primera hora han atacat un home amb un ganivet i, cap al migdia, li han robat una cadena a una altra dona més amunt", comentaven un grup d'ancians en un dels bancs de la rambla de Sant Esteve. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i van extremar la vigilància a la zona per recopilar indicis.
Aquest cap de setmana, la Policia Local ha detingut tres persones per la seva presumpta implicació en diferents robatoris comesos al municipi. Un en un restaurant, un altre –en col·laboració amb els Mossos– en un establiment comercial i un tercer vinculat a un robatori d'una cadena d'or a una persona que caminava pel carrer de Pau Casals. Cap dels individus, però, ha estat arrestat pel succés de divendres a primera hora del matí.
Amb tot, les veus consultades confirmen una visió gairebé unànime: hi ha un creixent sentiment d'inseguretat que atempta contra la tranquil·litat dels més habituals. "Fa molts anys que som aquí i hi ha coses que no havíem vist mai", coincideixen l'Antonio i el Ramon. "Jo hi ha zones per on no passo, perquè t'assabentes de coses i és inevitable extremar la precaució", reflexiona una dona gran en un bar a pocs metres d'on es va produir l'atac amb arma blanca que va deixar l'home ferit divendres. No tots els testimonis han canviat el seu dia a dia. "Jo em llevo molt d'hora i vinc cap al mercat quan encara és de nit, a les sis. Vaig sola i no he tingut cap ensurt recentment", diu Clarisa Martínez. El debat està estès entre paradistes i clients. "Si vols que et digui la veritat, hi ha zones que són especialment conflictives. I tothom ho sap", considera Tania Pozo.
Tal com mostra l'últim Dibaròmetre, la seguretat ciutadana ja era el 2024 el segon problema més greu segons els ripolletencs, només per darrere de la neteja als carrers. Molts repassen els últims incidents que han estat tema de xafardeig al municipi. Fa pocs mesos, recorden, va tenir lloc una violació a tocar del pont on hi ha el pavelló Municipal d'Esports. En només sis mesos, s'han registrat nou delictes contra la llibertat sexual coneguts. Una evolució que ja s'ha instal·lat en el debat públic.
"No volem restar importància als darrers fets esdevinguts a Ripollet, però tampoc volem generar alarmisme"
L'alcalde, Luis Tirado, admet en declaracions al Diari que el govern municipal és conscient de la preocupació que han generat els robatoris dels darrers dies i no vol minimitzar-la. "Les dades del primer semestre mostren un repunt dels fets delictius a Ripollet respecte de l’any passat, una situació que ens preocupa i que estem abordant amb la Policia Local i en coordinació amb els Mossos d’Esquadra". Així, assegura que malgrat venir d’un 2025 en què la criminalitat havia baixat de manera significativa, s'ha continuat treballant per millorar la seguretat. "Estem reforçant els recursos i, per exemple, aquest mes de setembre s’han incorporat cinc nous agents de Mossos a Ripollet i, aviat, la Policia Local comptarà també amb sis agents més –fins ara, n'eren 38–. A això se sumen els dispositius específics contra furts i robatoris que ja tenim en marxa", sosté.
La prioritat, manté, és actuar, reforçar la presència policial i la coordinació entre els dos cossos i posar els recursos necessaris perquè la ciutadania pugui viure amb tranquil·litat. "No volem restar importància als darrers fets esdevinguts a Ripollet, però tampoc volem generar alarmisme", conclou. Mentrestant, però, el neguit creix en la localitat vallesana.