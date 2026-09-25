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Un ferit per arma blanca en un robatori en ple centre de Ripollet

Ripollet

Els Mossos investiguen l'atac, que ha tingut lloc abans de les set del matí

  • Un cotxe de Mossos a la zona on s'ha produït l'apunyalament a Ripollet -
Publicat el 25 de setembre de 2026 a les 16:48

Ripollet s'ha llevat aquest divendres amb una notícia que ha corregut com la pólvora pels carrers. Un home ha resultat ferit per arma blanca després de ser víctima d'un robatori en ple carrer, segons han confirmat fonts policials. El succés ha tingut lloc abans de les set del matí, al voltant del carrer de Pizarro, a tocar d'un caixer. De seguida, la Policia Local s'ha desplaçat fins a l'indret, on ha atès el ferit, que presentava ferides al coll i ha estat traslladat a l'hospital. Al cap de pocs minuts, els Mossos d'Esquadra també han arribat a la zona, on han circulat durant el matí a la recerca del presumpte autor de l'assalt. Sense èxit, no s'ha pogut detenir cap persona vinculada al fet. La policia catalana manté oberta una investigació, mentre la sensació d'intranquil·litat s'estenia al municipi vallesà. 

Diversos veïns pròxims al lloc on ha tingut lloc l'atac amb un ganivet han expressat la seva preocupació per l'escalada de tensió als carrers. Un clima "d'inseguretat" motivat per diversos robatoris i fets delictius presenciats a la localitat en els últims mesos.

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