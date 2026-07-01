Un gran parc fluvial entre el riu Sec i el Ripoll?

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha començat les obres per transformar l’espai a la confluència dels rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i del Masot, al municipi de Ripollet. De moment, només amb l'aplanament de terrenys. L'objectiu és convertir la zona en un gran parc fluvial que ha de reforçar la connexió entre la ciutat i el seu entorn natural. "Volem recuperar tot el litoral del riu, que està en molt mal estat. I aprofitar per fer la connexió amb un gual que connectarà les dues parts del municipi. Volem naturalitzar el riu", sintetitza al Diari l'alcalde ripolletenc, Luis Tirado. L'obra ha de millorar l'accessibilitat al parc i també pensa en el futur hospital Ernest Lluch. L’actuació, inclosa dins el Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), comprèn un àmbit de 18.000 metres quadrats i suposarà una inversió de prop d’1,5 milions d’euros, cofinançats entre l’AMB i l’Ajuntament de Ripollet a parts iguals. El consistori finançarà la part que li correspon amb una subvenció de 750.000 euros atorgada per la Diputació de Barcelona. La finalitat principal de la intervenció és la restauració ecològica d’un tram del riu Sec, amb el repte d'amplificar la seva funció com a corredor natural i afavorir la biodiversitat de ribera.
Actualment, la canalització dels rius Sec i Ripoll ha generat un paisatge degradat, caracteritzat per zones erosionades, la presència de vegetació invasora i l’aparició d’usos indeguts. Situació que ha desvinculat completament l’espai públic de l’entorn natural. Per revertir aquest context, el projecte preveu eliminar els elements que constitueixen barreres físiques i visuals, com ara els talussos de formigó, i remodelar la topografia de l’àmbit per restablir la connexió entre el parc i l’espai fluvial. Aquesta nova planificació ha de permetre, alhora, crear zones de refugi per a la fauna i espais de laminació i aprofitament de l’aigua d’escolament de la pluja, que afavoriran la implantació de nova vegetació autòctona i la millora de la biodiversitat de l’entorn. La intervenció inclou la construcció d’un nou pas fluvial inundable sobre el riu Ripoll, que completarà l’anella verda del municipi. Aquesta nova connexió vol afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta entre les dues ribes i permetrà enllaçar el parc de Maria Regordosa i del Masot, el futur hospital comarcal i el centre urbà de Ripollet.
Les actuacions, amb una durada màxima prevista de deu mesos, pretenen recuperar ambientalment aquest espai estratègic, actualment, fragmentat per infraestructures viàries i edificacions que dificulten la continuïtat i la relació entre el parc, l’espai fluvial i el teixit urbà. Ara, es vol impulsar la recuperació social i paisatgística i afavorir la restauració dels hàbitats naturals, amb nous espais per a la flora i la fauna autòctones. Al mateix temps, es potenciarà l’ús ciutadà del parc i es fomentaran les activitats de lleure i el contacte amb la natura. El parc avui ja és un espai molt freqüentat pels ciutadans i acull nombroses activitats socials i comunitàries, una funció que s'ha de veure reforçada amb la futura arribada del nou hospital vallesà, que contribuirà a incrementar l’activitat i la centralitat d’aquest àmbit de la localitat.
Tirado confia que “la connexió entre els rius Sec i Ripoll, i el parc de Maria Regordosa i del Masot, el futur hospital comarcal i el centre urbà crearà un nou eix vertebrador per a Ripollet i per al conjunt de la comarca". Una transformació, considera, que fomentarà la mobilitat a peu i en bicicleta i reforçarà la relació entre el teixit urbà i els espais fluvials. Per la seva banda, el vicepresident executiu de l’AMB, Antonio Balmón, defensa el projecte com a exemple de les actuacions que fa l'ens supramunicipal. “Projectes com aquest catalitzen una transformació que va més enllà de la intervenció urbanística. Articular i connectar el territori, fer-lo més verd i sostenible, repercuteix directament en la qualitat de vida dels ciutadans i, en conseqüència, afavoreix una societat més inclusiva i cohesionada”.