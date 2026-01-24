ARA A PORTADA

Ripollet

Un vehicle bolca a la C-58 i deixa una persona ferida

L’accident s’ha produït al quilòmetre 5,1 de la via, a l’altura de Ripollet, i ha requerit la intervenció de quatre dotacions de Bombers

Publicat el 24 de gener de 2026 a les 18:40
Actualitzat el 24 de gener de 2026 a les 18:41

Un vehicle ha bolcat aquest migdia a la carretera C-58, a l’altura de Ripollet, al punt quilomètric 5,1, en un accident en què s’hi ha vist implicat un únic turisme. Els fets han tingut lloc a les 12.57 hores.

Fins al lloc de l’incident s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han donat suport als serveis del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers han col·laborat en la immobilització de la persona ferida, l'únic ocupant del vehicle afectat, perquè pogués ser atesa pels sanitaris del SEM.

