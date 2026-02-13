Ripollet vol fer marxa enrere en el model porta a porta per gestionar els residus

La gestió dels residus és una de les carpetes calentes en els despatxos de la política vallesana. L'últim moviment per repensar la qüestió ha arribat a Ripollet. El Govern local, encapçalat pel PSC, inicia el procés per substituir el porta a porta per “un nou model més eficient, viable econòmicament” i amb “un procés real d’informació i escolta ciutadana”. El primer pas ha estat l’anunci de la presentació d’una moció al pròxim ple de febrer, per comprometre a la resta de partits en la iniciativa, incloent-hi Decidim, que va promoure el sistema vigent en l'anterior mandat. Els socialistes consideren que el funcionament impulsat llavors ha estat perjudicial per al municipi i defensen que l'anterior executiu el va planificar malament i sense comptar amb la ciutadania.
L'alcalde ripolletenc, Luis Tirado, va assegurar fa uns dies que després de l'experiència acumulada s'han observat mancances en el seu disseny i execució. Segons la proposta d’acord presentada, aquest model "ha generat problemes d'higiene, males olors i acumulació de residus a la via pública; ha incrementat la sensació de desordre i brutícia als carrers; ha provocat un augment de queixes veïnals i un deteriorament de la percepció del servei i s'ha evidenciat que el sistema que no s'adequa a les característiques urbanes del municipi a causa de la seva alta densitat de població". El batlle defensa el gir en aquesta matèria. “Pensem que és un sistema que no està funcionant i hem de començar els treballs per veure què fem amb el sistema de recollida de residus. El nostre objectiu és treure el porta a porta de la ciutat”. De la mateixa manera, el PSC denuncia que no es va informar la població que la implementació del que suposaria "necessàriament una modificació de la taxa de residus".
En aquest sentit, la moció argumenta que, davant els diferents problemes, el govern del PSC i ERC "ha hagut d'introduir canvis en el funcionament del sistema de recollida amb la finalitat de corregir la deficient planificació". És per això que el grup vol que l'Ajuntament treballi per elaborar i fer públic un informe tècnic i econòmic que analitzi i avali “els errors en la planificació i implantació del sistema de recollida impulsat pel govern de Decidim Ripollet". El posicionament públic pretén que el consistori obri un procés real d'informació i escolta ciutadana, amb transparència i voluntat de consens, previ a la implantació definitiva del nou model de recollida. Tot plegat, per instaurar el nou mètode amb garanties. Un cop aprovada la moció, l’Ajuntament contractarà una consultora perquè faci un estudi del resultat de la implantació del sistema Ripollet Aporta i per què s’ha hagut d’incrementar la taxa de recollida d’escombraries domèstiques.
Amb tots aquests elements, es contractarà la redacció dels plecs tècnics per al nou concurs per a gestionar tant la recollida de residus com la neteja viària. Un pas que ha de permetre obrir el procés de licitació del servei i l’adjudicació. Quan estigui adjudicat el servei, s’ha de fer la compra de tots els contenidors necessaris, que també seran tancats. La proposta inicial del PSC, a falta de ser sotmesa a debat amb ciutadania i comerços, contempla contenidors a les zones de domicilis i mantenir el porta a porta a la zona comercial, l'hostaleria i equipaments públics. Respecte a les zones d'habitatges, Tirado afegeix que “la recollida domiciliària serà tota amb contenidors i s’analitzaria si han de ser tancats o oberts depenent del tipus de residu”. Una de les propostes innovadores seria al centre del municipi, on es podria implementar un sistema de bateries mòbils de contenidors que estiguin de les deu de la nit a les deu del matí i després es traslladin al centre de residus. Durant el dia, la gent no veuria contenidors al centre del poble. Els canvis estan sobre la taula i podrien prendre forma en els pròxims mesos. L'horitzó és el 2029, quan s'acaba el contracte actual.