Els Mossos d’Esquadra investiguen la presumpta violació d’una dona a Ripollet, segons ha avançat ElCaso i han confirmat fonts del cos al Diari. El citat mitjà apunta que l’agressió va tenir lloc el 8 d’abril a primera hora del matí al carrer de Tarragona, en un pont que connecta Ripollet amb Cerdanyola del Vallès. L’home hauria seguit la dona quan es dirigia a la feina per agredir-la sexualment en una zona d’horts a tocar del pont. La policia catalana ha confirmat que el cas el porta la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS), que no ha donat més detalls de l'afer.\r\n\r\nEn el quart trimestre del 2025, els partits judicials del Vallès Occidental van registrar 650 denúncies, un 24,8% menys que a l’anterior, segons el darrer informe trimestral “Dades de Violència contra les Dones” elaborat per l’Observatori del Consell Comarcal i publicat aquesta setmana. Del total de denúncies rebudes aquest trimestre, el 86,2% provenen d’un atestat policial amb denúncia de la mateixa víctima i un 12,6% deriven d’un informe de lesions. Aquest trimestre, la ràtio de denúncies de la comarca se situa en 13,3 per cada deu mil dones, valor inferior a la mitjana estatal (21,2) i catalana (16,5).\r\n\r\n \r\n